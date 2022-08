Arapongas lança 5ª edição dos Jogos do Idoso (JIA)

Da Redação

Nesta terça-feira (23), a Prefeitura de Arapongas fez o lançamento oficial da 5ª edição dos Jogos do Idoso (JIA) – evento idealizado pelo vereador Levi Xavier e desenvolvido entre a parceira das Secretarias de Assistência Social e Esporte, de Arapongas.

O ato contou com a presença do prefeito Sérgio Onofre, do secretário de Esporte, Altair Sartori, da secretária da Assistência Social, Ismailda Ferreira de Lima da Silva, do vereador Levi, representantes dos Centros de Convivência dos Idosos (CCI), Lar São Vicente de Paulo e as estrelas do evento: idosos acima dos 60 anos. "Damos as boas-vindas para mais um ano do JIA. Este evento estimula os nossos idosos com diversas atividades. Proporcionando a interação e diversão. Será mais um grande evento”, mencionou Onofre.

O secretário de Esporte, Sartori, se mostrou entusiasmado com a retomada presencial do JIA. “ Por dois anos, os jogos não foram presenciais, por conta da pandemia. As atividades foram readequadas, e agora, vamos retornar com muita alegria. A integração das Secretarias Municipais, e com o apoio do vereador Levi, vamos fazer uma grande festa”, disse.

Já a secretária de Assistência Social, Ismailda, garante que as equipes dos CCI’s darão todo o suporte durante o evento. “ O JIA tem como objetivo proporcionar a socialização, a inclusão social e a prática esportiva entre os participantes e a comunidade em geral. Nossos idosos merecem esse carinho e atenção. A Semas está atuando com dedicação para um evento surpreendente”, afirmou.

JIA 2023 será em setembro

A 5ª edição dos Jogos do Idoso (JIA) terá sua abertura no dia 20 de setembro, no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), anexo ao Centro Social Urbano (CSU) – situado na Avenida Gaturamo, s/n, às 13h30. No dia 21, será feito o Concurso de Dança, na Estação Cultural Milene (Feira da Lua), a partir das 13h30. Nos dias 22 e 23 de setembro, os jogos serão realizados no CIE – a partir das 13h30. Modalidades: dominó, dama, truco, cacheta, além de gincana e dança. INSCRIÇÕES – Devem ser feitas até o dia 15 de setembro, nos três CCI’s (Tia Su, Feliz Idade e Antonieta Zampaollo), ou diretamente nas Secretarias de Esporte e Assistência Social.

Como idealizador do projeto, o vereador Levi Xavier atuará também como coordenador técnico do JIA 2023. “ Lá atrás, tivemos esta ideia, e de imediato, o projeto de Lei foi sancionado pelo prefeito. Algo que me orgulho muito. O JIA é um encontro especial para o grupo da melhor idade. Temos total apoio das Secretarias, em especial a de Esporte e Assistência Social. É um trabalho em conjunto com uma única finalidade: fazer a felicidade dos nossos idosos, que integram a história do município”, salientou.

O JIA acontece desde 2018 e conta com a participação de mais de 200 idosos, entre eles, do Lar São Vicente de Paulo, CCI Antonieta Zampaolo, CCI Feliz Idade, CCI Tia Su, membros da secretaria de Esporte e Associação Cultural e Esportiva de Arapongas (Acear).

