Arapongas: jovem que matou namorada tem prisão preventiva decretada

A Justiça determinou a prisão preventiva do jovem, de 19 anos, suspeito de matar a tiros a namorada, Alanis Hazielly Corniani, de 18 anos, em Arapongas, no norte do Paraná. A vítima morreu logo após sofrer o disparo. O crime ocorreu na madrugada da última segunda-feira (27). O jovem foi preso em flagrante e afirma que o disparo foi acidental.

- ENTENDA O CASO: Jovem é morta com tiro no peito após discussão com o namorado

No depoimento, ele explicou que tudo aconteceu na casa de Alanis, onde os dois estavam acompanhados de uma prima dela. Ele afirmou ainda que a arma é do pai dele, e que o disparo aconteceu enquanto tentava retirar as munições.

"Coloquei a arma no sofá e disse: 'Amor, agora vou descarregar porque ela está engatilhada'. Na hora que peguei pra tirar as munições, elas não estavam vindo. Aí puxei pro meu peito, e foi nessa hora que aconteceu o disparo. Nunca tinha mexido nessa arma. Essa foi a primeira vez", afirmou.

O jovem relatou ao delegado que tentou levar Alanis para o hospital, que fica perto da casa, mas foi convencido pela prima da vítima a aguardar a chegada de uma ambulância.

