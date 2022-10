Arapongas: Jogos Florais seguem até 22 de outubro; confira programação

Da Redação

No último domingo (16), teve início em Arapongas os XXXV Jogos Florais, evento realizado pela Sociedade Amigos da Biblioteca Machado de Assis (Sabima), com apoio da Prefeitura Municipal, através das Secretarias de Cultura (Secle) e Educação (Semed).

Participam desta etapa estudantes que foram selecionados durante o IV Festival Jogos Florais, que aconteceram nos dias 21 e 22 de setembro, reunindo as modalidades de dança, música e desenho.

Neste ano, o evento terá como tema “Renascer das Artes”, e vai envolver alunos das redes particular, estadual e municipal de Ensino, em concursos nas categorias de poemas, desenho, dança e música.

”Tem sido lindo acompanhar de perto todos esses trabalhos. Eles envolvem arte e criatividade por parte dos estudantes. Temos muito evento pela frente. Convidamos a todos para que prestigiem o nosso evento”, disse a criadora do evento, Luciene Madeira.

O evento segue até o dia 22 de outubro, sábado. Confira a programação completa no site da Prefeitura Municipal de Arapongas.

Competição de desenhos

Durante a abertura do evento, neste domingo (16), foi divulgada a classificação da categoria de desenhos. No total, foram 148 inscrições, sendo pré-selecionados apenas doze.

A classificação dos ganhadores foi do 1º ao 6º lugar. Os desenhos estamparam também a classificação da dança da música e da poesia.

Veja o resultado:

1º LUGAR: desenho de número 12, do Colégio Estadual Profª Julia Wanderley do 9º B, da aluna de 13 anos, Anna Caroline Rye Ogura.

2º LUGAR: desenho de número 08, do Colégio Estadual Anésio Alvez de Azevedo do 1º ano, da aluna de 15 anos, Ana Eloisa Molina Pelegrini.

3º LUGAR: desenho de número 03, do Colégio Estadual Profª Nadir Mendes Montanha do 9º D, do aluno de 15 anos, Felipe Almeida Fogaça.

4º LUGAR: desenho de número 07, do Colégio Estadual Profª Nadir Mendes Montanha do 8º C, da aluna de 13 anos, Ariadne Cristine de Aguiar Souza.

5º LUGAR: desenho de número 01, do Colégio SESI Indústria do 1º ano do Ensino Médio, da aluna de 15 anos, Daniele Rocha de Oliveira.

6º LUGAR: desenho de número 09, do Colégio Estadual Profª Nadir Mendes Montanha do 8º C, da aluna de 12 anos, Bruna Golla dos Santos.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

