Arapongas já vacinou mais de 65 mil pessoas contra a covid

A Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas divulgou que o município imunizou, até agora, 65.684 pessoas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Entre os grupos vacinados estão: idosos com 60 anos ou mais; profissionais e cuidadores das Instituições de Longa Permanência; pessoas com comorbidades acima dos 18 anos; pessoas com deficiência; gestantes e puérperas; trabalhadores da saúde (incluindo as equipes de vacinação); trabalhadores das forças de segurança; professores e trabalhadores da Educação (Ensino Básico, Ensino Médio, Ensino Superior – das redes públicas e privadas, além de Cursos profissionalizantes); servidores da Assistência Social e Conselho Tutelar; trabalhadores da TUA – Transporte Público de Arapongas e trabalhadores da limpeza pública; pessoas privadas de liberdade e funcionários Depen; além das pessoas da população em geral (convocadas por idade), e pessoas em situação de rua.

SEGUNDA DOSE

Já receberam a segunda dose dos imunizantes, 15.608 pessoas. Em dose única, o município aplicou 2.291 doses.

CRONOGRAMA – O atual calendário da vacinação anticovid atende pessoas do público em geral acima dos 34 anos, além de aplicações da 2ª dose – para todos que já completaram o intervalo entre as doses (que consta na carteira de vacinação).

NOVO GRUPO – Ainda ontem, 20, a Secretaria de Saúde anunciou a ampliação do esquema para o público em geral com 33 anos completos. A ação começará a partir desta quinta-feira, 22. LOCAIS - Espaço Cultural Milene (Feira da Lua), e Escola Municipal Professora Alzira Horvatich (Cj. Del Condor). HORÁRIOS - 13h às 19h (Feira da Lua) e das 9h às 16h (Escola Alzira), e das 9h às 16h (Cisam) - apenas para as mulheres. DOCUMENTAÇÃO - Carteira de vacinação (CNS), CPF, Documento com foto, cartão SUS, comprovante de residência.

A Saúde fará novo levantamento antes de anunciar a vacinação para nova faixa etária.