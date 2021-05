Arapongas já vacinou 22.416 pessoas e aguarda novas doses

Continua após publicidade

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, 22.416 pessoas, já foram vacinadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, em Arapongas. Dentre os vacinados estão: idosos acima de 60 anos; profissionais da saúde; profissionais da segurança; pessoas com comorbidades acima dos 50 anos; pacientes da oncologia acima de 18 anos; puérperas e gestantes.

A vacinação em gestantes segue paralisada até uma nova recomendação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

NOVA REMESSA – CoronaVac

Segundo o secretário municipal da Saúde, Moacir Paludetto Jr, Arapongas aguarda a chegada de nova remessa do imunizante CoronaVac/Butantan para a retoma das aplicações - 2ª dose, nas pessoas que já passaram dos 28 dias de intervalo, entre uma dose e outra. A expectativa de chegada é ainda para esta semana. “ Temos cobrado a chegada dessas vacinas, para que possamos atender as pessoas que já tomaram a primeira dose de CoronaVac. Ainda não sabemos quantas doses virão para Arapongas. A partir disso, conseguiremos definir o melhor esquema a ser adotado”, disse. Na última sexta-feira, 14, em duas horas e meia, foi encerrada mais uma etapa das aplicações da segunda dose do imunizante CoronaVac, com o fim das doses. Ao todo, 1.150 doses foram aplicadas.

Conforme divulgado pela Sesa, nesta terça-feira, 18, parte das novas remessas de vacinas contra a Covid-19 que chegaram ao Estado nas últimas semanas são para readequações necessárias no Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19. Após o pedido do Governo do Estado, o governo federal readequou os envios e destinou 188.800 doses do imunizante CoronaVac/Butantan para o Paraná. As vacinas são destinadas para a segunda aplicação (D2) de esquemas vacinais já iniciados. Segundo levantamento da Sesa, o Estado estava com déficit de 110 mil doses para D2 em pouco mais de 200 municípios.

PROFESSORES

A Saúde de Arapongas informa ainda que aguarda também a vinda de um outro lote de vacinas, que será específico para o início nas aplicações dos professores e trabalhadores da Educação. “ Já estamos nos articulando também para o início desse grupo de pessoas – professores e demais profissionais da Educação. Vindo esse lote, conseguiremos começar a vacinar esse grupo”, disse Paludetto Jr.