Arapongas irá revitalizar o Parque dos Pássaros

Nesta terça-feira (19), o Prefeito da cidade de Arapongas, Sérgio Onofre, assinou a ordem de serviço para o início das obras de revitalização do Parque dos Pássaros. Os serviços serão iniciados na próxima semana.

O ato contou com a presença do vice-prefeito, Jair Milani, de vereadores da base aliada e representantes da empresa que venceu a licitação para executar a obra, a Ecsam Serviços Ambientais Ltda.

“Esta é uma importante obra, pois representa a revitalização completa do nosso Parque dos Pássaros, um dos nossos cartões-postais. Estamos entusiasmados com esta nova empreitada e temos certeza de que o local vai se tornar um grande ponto de visitação e convivência para toda a população de Arapongas“, afirmou Onofre.

O prefeito salientou, ainda, o apoio do o ex-secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes, que, desde o ano passado, vem se empenhando pessoalmente na execução do empreendimento. A obra está avaliada em R$ 2.672.249,07, valor oriundo da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo.

Segundo a empresa responsável, o prazo em contrato para a entrega de obra é de 24 meses, contudo, o intuito é entregá-la antes do prazo final.

Projeto: O Parque dos Pássaros conta com área de 76.593,14 m² e é considerado um dos cartões-postais da cidade de Arapongas, mas, há anos, precisa de uma revitalização completa.

O projeto contempla melhorias nas pistas de caminhada, iluminação, equipamentos e mobiliários de recreação, como a academia ao ar livre e playground. Contempla, ainda, a reforma da antiga Usina do Conhecimento, que passará a abrigar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a construção de um deck e até um restaurante panorâmico.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.