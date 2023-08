Arapongas investe R$ 33 mil em tecnologia e fortalece ações nos CMEI's

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, investiu mais de R$ 33 mil em aparelhos eletrônicos que serão cedidos para os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI's). O objetivo é aprimorar o atendimento prestado ao público da "Primeira Infância", crianças de 0 a 6 anos.

No total, foram adquiridos três aparelhos televisores 50"; três notebooks; três caixas de som amplificadas; e seis microfones auriculares. No total, os equipamentos comprados até o momento somam R$ 33.675,99.

Nesta quarta-feira (16), os itens tecnológicos que irão fortalecer as ações educativas nos CMEI's da cidade foram distribuídos entre as seguintes instituições: Ismênia Antoniolli Grassano, localizado no Vale das Perobas II; Maria Hilda Santiago Grassano, localizado no Jardim San Raphael; e Luciana Regina dos Santos Ruis, localizado no Conjunto Piacenza.

De acordo com a administração municipal, as instituições de ensino foram definidas através de deliberação conjunta pelos componentes do Comitê Municipal Intersetorial pela Primeira Infância.

O ato de entrega dos aparelhos foi acompanhado pela secretária Municipal de Assistência Social, Terezinha Canassa. "É uma atuação integrada que promove o fortalecimento das atividades voltadas à Primeira Infância. Mais um importante passo dentro desse grande serviço para a população", afirmou.

A diretora da Saúde, Sandra Onofre, o secretário de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda, Paulo Grassano, membros do Comitê da Primeira Infância e outros representantes da Secretaria de Educação, Assistência Social e CMEI's também estavam presentes nesta quarta-feira.

O trabalho integra uma ação conjunta realizada entre os comitês locais dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) Araucária, CSU e Zona Sul, Comitê Municipal do Programa Nossa Gente Paraná e o Comitê Municipal Intersetorial pela Primeira Infância.



