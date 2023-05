Arapongas investe R$ 1,4 milhão em iluminação de LED

Visando maior qualidade, segurança e economia, a Prefeitura de Arapongas tem substituído antigas luminárias para as de LED. Nesta semana, o serviço foi iniciado na região dos conjuntos Flamingos e San Raphael. Segundo a Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano (Seodur), no total as regiões receberão 867 novas luminárias, sendo 386 luminárias de LED (58W), 460 luminárias de LED (90W) e 21 luminárias de LED (175W). O investimento é de R$ 1.473.105,74.

continua após publicidade

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, destaca que todo este planejamento em infraestrutura já vem sendo feito nos últimos anos e agora se estende por outras regiões da cidade. “Nosso objetivo é que todo o município receba as luminárias de LED. É a geração de economia aliada a hábitos mais sustentáveis. Arapongas avança em expansão e qualidade”, salientou. Ainda segundo a Seodur, já tramita um novo procedimento para mais trocas de luminárias em outras regiões.

ONDE O LED JÁ CHEGOU

Em anos anteriores, a atual administração executou serviços de instalação de nova iluminação de LED em diferentes locais. Segundo a Seodur, Arapongas conta com 18.966 pontos luminosos – entre ruas, praças e outros. Até agora, 6.389 pontos já receberam LED.

continua após publicidade

Em 2018, uma nova iluminação pública chegou no trecho entre a cidade e o distrito de Aricanduva. A obra, numa extensão de 6 quilômetros, foi executada através de parceria entre o município e a concessionária Viapar. No total, foram investidos aproximadamente R$ 7 milhões. Desse montante, R$ 2 milhões foram recursos destinados exclusivamente a iluminação. O município entrou com uma contrapartida de R$ 330 mil, referente aos postes metálicos. Todo o restante – braços, luminárias e demais materiais elétricos, bem como a mão-de-obra, ficou por conta da Viapar. Em 2019, os serviços aconteceram na Avenida Siriema, a Rua Águias – Jardim Lorena e Rua Iratauá - sentido ao Conjunto Flamingos. A Avenida Gaturamo também foi contemplada com as instalações de 224 novas luminárias (180 watts), em 58 postes localizados da Avenida Arapongas com Avenida Gaturamo, seguindo até o pontilhão, próximo ao trevo da PR-444.

Em 2020, a Prefeitura realizou os serviços de instalação de novas lâmpadas de LED em diversos pontos do município. Com recursos de R$ 2,6 milhões, oriundos da Caixa Econômica Federal, pelo Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), a primeira etapa dos serviços contemplou a Rua Cisne Negro, no Jardim Petrópolis. O cronograma atendeu também as ruas Dançarino Rosado, Calu, Furriel, Gavião Preto, Mutum Cavalo, Guaratinga, Macucos, Marreca Assobiadeira, Mutum, Papagaio, Lori, Sabiá Coleira, Pavão, Pomba de Asa Branca, Rouxinol, Avinhados, Avestruz, Tucanos, Ave Lira, Albatroz, Águias e Rouxinol – trecho final até a entrada da Colônia Esperança.

Todo o distrito de Aricanduva também entrou no orçamento - desde a Praça da Paróquia São Jesus e as Ruas Aimoré, Caburé do Sol, Caiapó, Guaporé, Avenida Guarani, Incas, Itambé, Tapajós, Tapuias, Coroa, Xavantes, Taguá, Itajubá e Praça Carlos Gomes. Já a segunda etapa dos serviços se estendeu aos entornos de Escolas Municipais, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s), Colégios Estaduais, Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e nos Hospitais Santa Casa e Santa Rita.

continua após publicidade

Em 2021, os serviços foram executados nas ruas Condor, Drongo, Andorinhas e Beija-flor, Marabu, Tucanos – todas localizadas no centro. Os serviços se estenderam para demais localidades: na Rua Teu-Teu, no Jardim Aeroporto, além da Rua Jandaia – próxima à Estação Cultural Milene, além de outras vias - do centro de Arapongas, incluindo as ruas transversais (investimento total de R$ 2.650.017,86). O trecho entre a entrada da Estrada da Colônia Esperança até a o distrito de Aricanduva também foi contemplado. Neste ano, após o término da readequação do trevo em acesso para a PR-218 e PR-444, no trecho de extensão da Avenida Gaturamo - feita pela Viapar, a Seodur executou a recolocação de seis postes, no canteiro central da via, além da instalação de novas luminárias de LED.

Em 2022, a Prefeitura executou a instalação de nova iluminação no viaduto e também nas rotatórias da PR-444 – trecho entre o Jardim Santa Alice II e o Gran Residence. Neste mesmo ano, os serviços se concentram em longo trecho na extensão da Avenida Maracanã; das proximidades do Posto Breda, seguindo até as imediações da antiga praça de pedágio, com acesso à BR-369. O trecho – de 5.200 metros e que abrange boa parte da ciclovia municipal, conta com 161 postes metálicos com braços para luminárias de LED. O Conjunto Tropical também recebeu esse novo tipo de iluminação. E também, na avenida central da Colônia Esperança – localizada entre a Paróquia Sagrado Coração de Jesus e o prédio que abriga o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) e a Escola Municipal da região, com colocação de braços para iluminação de Led.

BENEFÍCIOS

Entre os principais benefícios da iluminação de LED estão eficiência energética (gerando mais luz por watt consumido), geração de economia de energia – de 50% a 80%, redução de emissão de carbono, mais segurança e modernidade.

SAIBA MAIS

A Prefeitura de Arapongas contratou a Fundação da Universidade Federal do Paraná (FUNPAR), visando estudos para a criação de uma Parceria Público-Privada (PPP) da iluminação pública. A meta é trocar 100% das luminárias por LED. Enquanto se encontra em fase de estudos - de projetos e de viabilidade econômica financeira - o prefeito Sérgio Onofre tem modernizado o parque de iluminação com os recursos da Contribuição dos Serviços da Iluminação Pública (COSIP).

Siga o TNOnline no Google News