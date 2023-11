Arapongas investe quase R$ 2 milhões em iluminação de LED

A Prefeitura de Arapongas vai ampliar as melhorias em iluminação e garantir mais segurança. Por meio da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano (Seodur), a gestão vai modernizar a iluminação em diversos pontos da cidade, substituindo antigas luminárias com lâmpadas convencionais por iluminação de LED, o que resulta também em maior economia e sustentabilidade. O serviço foi autorizado nesta semana pelo prefeito Sérgio Onofre.

O investimento será de R$ 1.962.040,81. “É mais uma etapa na continuidade da revitalização da nossa iluminação pública. Os trechos que receberão esse investimento foram definidos após um estudo da nossa equipe do setor de Obras. Isso reforça o compromisso da gestão em promover sustentabilidade, segurança e economia”, disse o prefeito.

SERVIÇO:

Serão beneficiados nessa etapa os seguintes pontos: toda a extensão de duplicação da Rua Rouxinol, nova avenida (trecho do antigo Trailer Burguer até o Mufatto), Jardim Baronesa, Jardim Casa Grande, Conjunto Ulysses Guimarães, Jardim Santo Antônio, Jardim Primavera (Rua Biguatinga), todas as travessas entre a Avenida Rouxinol e Rua Cotovia, Jardim Planalto, Vila Cascata (Rua Abelheiro e Rua Pinta Roxo) e Jardim Bandeirantes (ruas Rabilonga, Tecelão, Manaquim e Estorninho), entre outras vias, como Pavó, Petrel, Pianau, Picanço, ruas Cotinga, Colio, Cruza Bico, Calau, Didunculo, Prauxi, travessa da Pavo (Jardim do Café/Vila Aparecida).

Ainda conforme a Secretaria de Obras, a previsão é de que os serviços sejam iniciados em 15 dias. “Esta é uma frente de trabalho de prioridade. Queremos ampliar a iluminação de Led que tem vida útil maior e baixo custo de manutenção”, comenta o secretário da Seodur, Fernando Volpato.

INVESTIMENTOS:

Desde 2018, diversos locais foram beneficiados com iluminação de LED, como o trecho entre a cidade e o distrito de Aricanduva, a Avenida Siriema, a Rua Águias (Jardim Lorena e Rua Iratauá - sentido ao Conjunto Flamingos), Avenida Gaturamo, Águias e Rouxinol (trecho final até a entrada da Colônia Esperança) e outras vias, entornos de escolas municipais, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s), Colégios Estaduais, Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e nos Hospitais Santa Casa e Santa Rita, área central, Jardim Aeroporto, além da Rua Jandaia – próxima à Estação Cultural Milene, rotatórias da PR-444 – trecho entre o Jardim Santa Alice II e o Gran Residence.

Também recebeu o benefício a extensão da Avenida Maracanã, das proximidades do Posto Breda, seguindo até as imediações da antiga praça de pedágio, com acesso à BR-369. O trecho – de 5.200 metros e que abrange boa parte da ciclovia municipal, conta com 161 postes metálicos com braços para luminárias de LED. O Conjunto Tropical também recebeu esse novo tipo de iluminação, o mesmo ocorrendo na avenida central da Colônia Esperança – localizada entre a Paróquia Sagrado Coração de Jesus e o prédio que abriga o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) e a Escola Municipal da região, com colocação de braços para iluminação de Led.



