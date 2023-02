Arapongas investe mais de R$ 3 mi em modernização com lousas digitais

Da Redação

O investimento total é de R$ 3.046.800,00

Apostando na tecnologia e inovação, a Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), está investindo na aquisição de lousas digitais interativas para a Rede Municipal de Ensino. O investimento total é de R$ 3.046.800,00, sendo R$ 2.895.000,00 na compra de 50 lousas digitais interativas com sistema de som acoplado e R$ 151.800,00 na contratação de uma empresa especializada para a capacitação dos professores.

Nesta quinta-feira (16), através do projeto piloto, foram instaladas 10 lousas, sendo quatro na Escola Municipal Professora Antonica G. Franciosi, três na Escola Municipal Júlio Savieto, ambas no centro, e outras três lousas na Escola Municipal Dr. Antônio Grassano Jr, no Alto da Boa Vista. O prefeito Sérgio Onofre comemorou o novo passo na educação e a grande aceitação entre professores e alunos. “Estamos acompanhado o avanço tecnológico, com mais esta ferramenta que vai modernizar o nosso ensino. Queremos levar este benefício para 100% das nossas escolas”, falou. Ainda segundo Sérgio Onofre, as instalações devem acontecer de maneira gradativa. Os estabelecimentos a serem inaugurados, como a Escola Municipal Enzo Batista Daleffe Pereira, do Jardim Caravelle, e Escola do Jardim Paulista - espaço que vai alocar a Escola Municipal Padre Germano Mayer, também receberão as novas lousas.

A secretária da pasta, Cristiane Rossetti, falou do entusiasmo da equipe e dos primeiros alunos que receberam a novidade. “É um projeto espetacular. É a era do giz que começa a findar para dar lugar a algo moderno, que alia tecnologia e educação. Todos ficaram bastante animados. São passos positivos que as nossas escolas estão dando. Isso traz também maior valorização para os nossos professores”, salientou.

