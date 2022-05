Arapongas investe em iluminação de Led na Avenida Maracanã

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano (Seodur), segue investindo e modernizando a iluminação pública do município.

Nesta etapa, os serviços de substituição das luminárias convencionais para iluminação de Led se concentram em trecho da Avenida Maracanã, especificamente, das proximidades do Posto Breda, seguindo até as imediações da antiga praça de pedágio, com acesso à BR-369.

O trecho de 5.200 metros e que abrange boa parte da ciclovia municipal contará com 161 postes metálicos com braços para luminárias de Led. Com isso, mais de 620 luminárias serão instaladas. “Isso vai gerar uma economia de mais de 52% de energia aos cofres públicos. Os serviços já estão em andamento. Economia, qualidade e segurança unidos em um só pacote de investimentos”, garante o vice-prefeito e também secretários de Obras, Jair Milani.

Ainda conforme Milani, o Conjunto Tropical também vem recebendo iluminação em Led. Já foram contempladas as Ruas Crejua e Gralha Cã Cã. “Todo o bairro será contemplado. Estamos aguardando a chegada do material para a continuidade dos serviços. O conjunto Tropical será totalmente modernizado com luzes de Led, o que também favorece a economia, leva maior segurança e modernidade”, finalizou Milani.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.