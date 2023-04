Arapongas institui grupamento Rondas Ostensivas Municipais à GMA

Da Redação

Solenidade aconteceu em frente à sede da GMA

Durante solenidade ocorrida na manhã desta segunda-feira, 10, em frente à sede da Guarda Municipal de Arapongas (GMA), o prefeito Sérgio Onofre, acompanhado do secretário de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Argati, assinou o decreto nº223/23, que institui à GMA o grupamento Rondas Ostensivas Municipais (ROMU) – nova nomenclatura para o antigo Grupamento de Apoio Tático (GAT), aderido em todo o país.

Segundo Argati, na prática, o novo grupamento especializado contará com um efetivo treinado, armado e equipado para ações de pronto emprego e de procedimentos especiais. “Houve essa mudança na nomenclatura. Contudo, as funções seguem o mesmo princípio básico que é o de apoio em situações de crise em todo território municipal, principalmente nos prédios públicos municipais, garantindo a execução dos serviços prestados pela Prefeitura de Arapongas, assim como o auxílio na manutenção da segurança pública – de maneira integrada com as demais forças de segurança. Além da intensificação nas ações operacionais, ostensivas e repressivas”, destacou.

O prefeito Sérgio Onofre reforçou a importância da atuação da GMA nos serviços diários da promoção de uma segurança pública efetiva. “Eu sou contra a ideia de que a GM deva só cuidar de prédio público. Eles devem cuidar do cidadão. Nossa Guarda Municipal traz força e grande suporte ao efetivo da Polícia Militar e a nossa gestão tem dado boas condições para que essa integralidade aconteça, além de investir na GMA, que tem sido referência para outros municípios. A nossa GM vem para fazer segurança e é isso que temos buscado cada vez mais”, salientou. Sérgio Onofre disse ainda que encaminhou junto ao governador Ratinho Jr a proposta de inclusão no orçamento estadual para a compra de novas viaturas para as Guardas Municipais das cidades do Paraná.

NOVA VIATURA

fonte: Prefeitura de Arapongas Nova viatura, modelo Ford Ranger 4X4

Na mesma oportunidade, a Prefeitura de Arapongas – por meio da Sestran, fez a entrega oficial de uma nova viatura, modelo Ford Ranger 4X4 - totalmente equipada, para utilização da equipe ROMU. O investimento foi de R$ 268 mil – em recursos próprios. “Uma nova aquisição à altura da nossa GMA e da maneira que a população merece”, pontuou Argati. A ROMU é composta por Guardas Municipais de carreira e já está em plena atividade. Ao final, as autoridades fizeram a entrega simbólica da nova viatura.

Participaram também o vice-prefeito Jair Milani, o procurador Jurídico do município, Rafael Cita, demais secretários municipais, vereadores da base aliada, o comandante da 7ª CIPM, major Israel Aparecido, delegado da 22ª SDP, Bruno Delfino Sentone, representantes da judiciário, Conselho Comunitário de Segurança, entidades e guardas municipais de Paranavaí e Sarandi.

