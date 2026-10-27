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Arapongas instala totem de segurança com reconhecimento facial e leitura de placas

Equipamento foi instalado no Centro e integra monitoramento em tempo real à Guarda Municipal; projeto prevê mais quatro unidades em pontos da cidade

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Arapongas instala totem de segurança com reconhecimento facial e leitura de placas
Autor Foto: Divulgação/ Prefeitura de Arpongas

Arapongas começou a utilizar um totem de segurança colaborativo com reconhecimento facial e leitura de placas de veículos. O primeiro equipamento foi instalado na esquina da Avenida Arapongas com a Rua Condor, no Centro. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura, a Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (ACIA) e a empresa Apitecseg.

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O sistema conta com quatro câmeras, duas para reconhecimento facial e duas para leitura de placas, com monitoramento 24 horas. Segundo o secretário de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Argati, a tecnologia pode auxiliar na identificação de pessoas com mandados de prisão em aberto e veículos furtados ou roubados.

“São quatro câmeras, duas delas fazendo a leitura facial e duas delas, leitura de placas, com monitoramento 24 horas, em tempo real”, explicou Argati.

O prefeito Rafael Cita ressaltou que o equipamento não é um radar. “Isso não é radar: são câmeras com reconhecimento facial e reconhecimento de placas”, afirmou. De acordo com o prefeito, quando o sistema identifica uma possível ocorrência, um alerta é enviado à central de monitoramento para que as autoridades tomem as providências necessárias.

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O projeto prevê a instalação de cinco totens em Arapongas. Além do primeiro equipamento, outros quatro serão instalados em locais ainda a serem definidos. “Começamos por aqui, mas a ideia é expandir esse projeto para outros locais”, destacou Cita.

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