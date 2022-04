Da Redação

Arapongas instala novas câmeras de monitoramento

Nesta segunda-feira (14), a Prefeitura Municipal de Arapongas divulgou que, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), está ampliando a instalação de câmeras de monitoramento em prédios públicos.

Nesta instalação, receberá novos aparelhos o Ginásio de Esportes e o CMEI do Araucária. “São oito câmeras e 20 pontos de alarmes com sensores de presença no ginásio de esportes, mais oito câmeras e 25 pontos de alarme com sensores de presença no CMEI. Nós acreditamos que com isso será possível um avanço significativo em termos de segurança nesses dois locais, com um monitoramento permanente”, afirma o secretário de Segurança e Trânsito, Paulo Sérgio Argati.

O secretário ressalta que nesta etapa estão sendo contemplados 24 locais. Os primeiros pontos foram a Unidade Básica de Saúde Dr. Abelardo de Araújo Moreira, que fica no Conjunto San Raphael II, e no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Maria Hilda Santiago Grassano, também do Conjunto San Raphael. Porém, no total o projeto deve abranger 48 prédios, com um investimento oriundos de recursos próprios, no valor de R$ 900 mil.

Segundo Argati, serão aproximadamente 200 câmeras de segurança distribuídas nas áreas internas e externas dos prédios públicos, tudo monitorado 24 horas por dia, através do Centro de Monitoramento Municipal. “Este já era um projeto que almejávamos há algum tempo e que, com o apoio do prefeito Sérgio Onofre, finalmente saiu do papel. Vamos aumentar e fortalecer a segurança nesses pontos cruciais, coibindo a prática de crimes, como furtos, roubos e até mesmo vandalismo e depredação dos prédios públicos”, afirmou.

Argati ainda acrescenta que o sistema conta com mais de 400 pontos de alarmes, com sensores de presença. Arapongas conta atualmente com 52 prédios públicos monitorados com câmeras e alarmes. Somando ao novo projeto, o município deve atingir cerca de 80% dos prédios públicos municipais monitorados.

Além de furtos, as câmeras devem auxiliar a Guarda Municipal a fiscalizar a ação de vândalos, que tem atingido os prédios públicos, as redes de iluminação e as praças com frequência. Em casos de vandalismo ao patrimônio público, a população pode colaborar denunciando através do 153 ou 0800 645 90 60 (Guarda Municipal).

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.