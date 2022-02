Da Redação

Arapongas instala câmeras 24h em prédios públicos

Nesta segunda-feira (07), a Prefeitura Municipal de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, iniciou a instalação de câmeras de monitoramento em prédios públicos.

O projeto conta com um total de 48 prédios, sendo custeado com recursos próprios no valor de R$ 900 mil. Segundo o secretário da pasta, Paulo Argati, serão aproximadamente 200 câmeras de segurança distribuídas nas áreas internas e externas dos prédios públicos.

Na primeira etapa, serão contemplados 24 locais - os primeiros pontos foram a Unidade Básica de Saúde Dr. Abelardo de Araújo Moreira, que fica no Conjunto San Raphael II, e no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Maria Hilda Santiago Grassano, também no mesmo conjunto.

“Tudo será monitorado 24 horas por dia, através do nosso Centro de Monitoramento Municipal. Este já era um projeto que almejávamos há algum tempo e que, com o apoio do prefeito Sérgio Onofre, finalmente saiu do papel. Vamos aumentar e fortalecer a segurança nesses pontos cruciais, coibindo a prática de crimes, como furtos, roubos e até mesmo vandalismo e depredação dos prédios públicos”, afirmou Argati.

Acrescenta ainda que o sistema conta com mais de 400 pontos de alarmes – com sensores de presença. Arapongas conta atualmente com 52 prédios públicos monitorados com câmeras e alarmes. Somando ao novo projeto, o município deve atingir cerca de 80% dos prédios públicos municipais monitorados. “Isso irá beneficiar muito a segurança municipal. As câmaras serão gradativamente instaladas em pontos cruciais, como praças, escolas, espaços esportivos, entre outros”, reforçou o secretário.

Recentemente, duas novas ações de vandalismo foram registradas em Arapongas: uma no Meu Campinho do Conjunto Águias e, novamente, no Centro de Lazer e Esporte Adilson Siqueira, no Jd. Interlagos. No primeiro local, as luminárias da quadra esportiva foram furtadas e o salão comunitário, bem ao lado, também foi vandalizado com pichações e quebra de vidraças. Já o segundo local teve a porta metálica de um dos banheiros retirada, além de outros danos no vestiário e quadra esportiva. O vice-prefeito e também secretário de Obras, Jair Milani, lamentou ambas as situações. “É uma tristeza vermos o que tem acontecido em nossos locais públicos. Aqueles que também deveriam cuidar são os que vandalizam e destroem. Muitas das obras contam com recursos estaduais ou federais – exclusivos para as obras. E quando estes locais são depredados, temos que buscar novos recursos, o que torna tudo mais difícil. A má intenção de alguns prejudica toda uma comunidade. Vamos nos reorganizar e reparar os danos, mas pedimos a colaboração de todos”, salientou. Milani ainda acrescentou que a expectativa é de que as novas câmeras coíbam tais crimes e que favoreçam a identificação de seus autores.

Em casos de vandalismo ao patrimônio público, a população pode colaborar denunciando através do 153 ou 0800 645 90 60 (Guarda Municipal).





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.