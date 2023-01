Arapongas inicia vistorias em veículos do transporte escolar; entenda

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas, por intermédio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran) e em parceria com a Diretran, começou as vistorias nos veículos de transporte escolar, conforme o Art. 136 do Código de Trânsito Brasileiro.

De acordo com a Diretran, os proprietários dos veículos devem, em primeiro lugar, procurar a sede do Detran de Arapongas, para a realização da vistoria veicular. Com posse do certificado emitido pelo órgão, devem se dirigir até á Diretran, para atualização do cadastro e recebimento do Selo de Regularização Municipal de 2023.

Segundo o secretário da Segurança, Paulo Argati, as vitorias são feitas semestralmente. "A cada seis meses esses veículos devem ser vistoriados para que recebam os selos. Isso facilita a fiscalização, tendo em vista que, uma vez que avistamos uma van adequadamente adesivada, dificilmente ela será abordada. Tendo em vista que as aulas retornam no dia 02 de fevereiro, orientamos que os motoristas procurem o Detran, e depois, venham até a Diretran”, explica.

A sede da Diretran fica localizada na Rua Eurilemos com a Rua Flamingos, nº 530. O horário de atendimento é das 9h às 11h, e das 13h às 17h. Para maiores informações, os interessados podem entrar em contato através dos telefones 3902-1010 ou 3902-1340.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

