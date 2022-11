Arapongas inicia vacinação para crianças de 6 meses com comorbidades

Da Redação

As vacinas “baby” são destinadas para as crianças de seis meses a dois anos (2 anos, 11 meses e 29 dias)

Com a chegada das doses da versão “baby” do imunizante Pfizer BioNTech, a Secretaria Municipal de Arapongas vai iniciar a partir desta quinta-feira, 24, a vacinação contra a Covid-19 com a primeira dose (D1) para as crianças de seis meses com comorbidades.

À medida em que formos recebendo novas doses, vamos ampliando para as demais crianças. Neste momento, vamos priorizar a imunização contra a Covid-19 para os bebês de seis meses com comorbidades", diz o secretário da pasta, Moacir Paludetto Jr.

ONDE VACINAR

As crianças de seis meses serão atendidas na Clínica do Bebê (Rua Perdizes, nº 1420 – centro).

HORÁRIO: 07h às 18h.

IMPORTANTE: Em dias de jogo do Brasil na Copa do Mundo, o horário de atendimento terá alteração.

Dia 24/11: 07h às 14h

Dia 28/11: 07h às 12h

Dia 02/12: 07h às 14h

DOCUMENTAÇÃO

Para vacinação do público infantil: os pais e/ou responsáveis devem apresentar documento pessoal com foto, CPF e carteira de vacinação da criança, comprovante de residência em nome do responsável e termo de autorização de menores de idade assinado. https://www.arapongas.pr.gov.br/downloads/covid19/criancas//20221122191102.pdf

Demais grupos

Arapongas já realiza a aplicação da 4ª dose (segunda dose de reforço) para as pessoas com 18 anos ou mais. A 4ª dose deve respeitar um intervalo mínimo de quatro meses a partir do primeiro reforço (3ª dose). Para ser vacinado, basta apresentar um documento oficial com foto e a carteirinha de vacinação.

Confira a seguir os locais de saúde com a vacina e os horários de aplicação:

18 Horas Palmares (R. Tanatau, 520 – Conjunto Palmares)

HORÁRIO: Das 06h às 18h

18 Horas Flamingos (R. Iratauá, S/N - Conj. Flamingos)

HORÁRIO: Das 06h30 às 23h30

18 Horas Petrópolis (R. Pato Mergulhador, 280 - Conjunto Petrópolis)

HORÁRIO: Das 08h às 20h

