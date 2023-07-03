Arapongas inicia semana com diversas vagas de emprego; confira

A Agência do Trabalhador de Arapongas divulgou nesta segunda-feira (03) as vagas de emprego disponíveis nesta semana. Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas – situada na Rua Condor, 1145 – Centro, das 8h às 13h30.
O agendamento poderá ser feito através do site.
Confira as vagas:
AUXILIAR DE INSTALACÃO– AUXILIAR EM INSTALAÇÕES DE REDE E CIRCUITO FECHADO PREFERENCIALMNETE COM CNH AB E CONHECIMENTO INFORMÁTICA, TERÁ TREINAMENTO PARA APRENDER A FUNCAO NÃO NECESSARIO EXPERIENCIA - VAGA MASCULINA
AUXILIAR DE AÇOUGUE
AÇOUGUEIRO
ARTEFINALISTA
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
ATENDENTE DE BALCÃO – CAFÉ
ATENDENTE DE BALCÃO - POSTO
ATENDENTE DE TELEMARKETING
ATENDENTE BALCÃO QUIOISQUE (TURNO TARDE/NOITE VAGA MASCULINA)
APLICADOR DE ADESIVOS – CARROS, CABINES, FURGÕES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ATENDIMENTO SAC
AUXILIAR ADMNINSTRATIVO - RH
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
ASISTENTE DE VENDAS /E-COMMERCE (TURNO TARDE/NOITE VAGA MASCULINA)
ASSSITENTE ADMINSITRATIVO ESTAGIÁRIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – E-COMMERCE
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO / SETOR VENDAS
AUXILIARES DE ESCRITÓRIO - TER DOMÍNIO DE EXCEL PLANILHAS
AUXILIAR FINANCEIRO
AUXILIAR CONTROLE DE QUALIDADE
AUXILIAR ODONTOLÓGICO
AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE LOGÍSTICA
AVALIADOR DE IMÓVEIS
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
AUXILIAR DE PADARIA
AUXILIAR DE PINTOR AUTOMÓVEIS
AUXILIAR DE MECÂNICOS DE AUTOS -DIESEL
AUXILIAR DE LIMPEZA
VAGAS PARA AUXILIAR DE PRODUÇÃO - COM URGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
AUXILIAR DE EMBALAGEM INDÚSTRIA DE MÓVEIS
AJUDANTE DE OBRAS ATUAR EM OBRAS ARAPONGAS
AUXILIAR DE PRODUÇÃO II ESTOQUE INDÚSTRIA DE CARNES A VÁCUO
AUXILIAR DE PRODUCAO SERRA FITA INDÚSTRIA DE CARNES A VÁCUO
AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA DE CARNES A VACUO
AUXILIAR DE PRODUÇÃO COM CNH C
AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA DOCES
AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA ALIMENTOS OVOS
AUXILIAR DE PRODUCAO INDÚSTRIA RAÇÃO
AUXILIAR DE PRODUÇÃO JOVEM APRENDIZ / VAGA MASCULINA
BALCONISTA DE PADARIA
COZINHEIRO/A COZINHAR EM HAMBURGUERIA
COZINHEIRO/A COZINHAR EM RESTAURANTE
CUIDADOR DE IDOSO / VAGA FEMININA
CORTADOR DE TECIDOS
COSTUREIRA MÁQUINA RETA PARA ESTOFADOS
COSTUREIRA DE CORTINAS
DESSOSSADOR
ELETRICISTA INDUSTRIAL
EMPREGADADAS DOMÉSTICA COM REFERÊNCIAS
FATURISTA
FRENTISTA POSTO COMBUSTÍVEL
FUNILEIRO
IMPRESSOR SERIGRAFO
INSTALADOR HIDRAULICO
LAVADOR DE VEÍCULOS, NECESSÁRIO CNH MÍNIMA B E CONHECIMENTOS COM LAVAGENS DE VEÍCULOS.
LATOEIRO
LIDER DE PRODUÇÃO
LUBRIFICADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS
LUBRIFICADOR DE VEÍCULOS
MECÂNICO DE MÁQUINAS INDUSTRIAL
MECÂNICO DE AR COMPRESSORES
MECÂNICO DE AUTOS E CAMINHÕES
MECÂNICO DE VEÍCULOS
MECÂNICO ALINHADOR DE VEÍCULOS
MECÂNICO DE FREIOS E SUSPENSÃO
MONTADOR DE MÓVEIS
MONTADOR DE PNEUS
MONTADOR DE AUTOMÓVEIS
MOTORISTA ENTREGADOR
MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA
MOTORISTA TOCO
MOTORISTA TRUCK
MOTORISTA BITREM
ORIENTADOR DE TRÁFEGO NÃO NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA VAGA MASCULINA E FEMININA
OPERADOR DE CAIXA – ATUAR EM POSTO DE COMBUSTÍVEL TURNO TARDE/NOITE VAGA MASCULINA
OPERADORES DE CAIXA SUPERMERCADOS
OPERADOR DE MÁQUINA COMPRESSOR DE COMPRIMIDOS
OPERADOR DE MÁQUINA / PICADOR
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
OPERADOR DE SECCIONADORA
OPERADOR DESTOPADEIRA EXTRUSORA
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA
OPERADOR DE USINAGEM
OPERADOR DE PINTURA PU
OPERADOR DE LINHA U.V
OPERADOR DE SERRA FITA
OPERADOR DE MOLDUREIRA
OPERADOR DE FURADEIRA
OPERADOR DE CALDEIRA
OPERADOR DE PRENSA
PADEIRO
PREGADOR /ESTOFADOR
PINTOR AUTOMOTIVO
REPOSITORES PARA SUPERMERCADOS HORTIFRUTT E GÔNDOLAS
RECEPCIONISTA DE HOTEL /VAGA MASCULINA
SERRALHEIRO
SERVENTE DE OBRAS
SOLDADORES
TAPECEIRO
TRABALHADOR AGROPECUARIO ATUAR EM GRANJA
TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO
VENDEDOR / A INTERNO COMÉRCIO
VIGILANTE 12X36 / TER CURSO ATUALIZADO
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