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Arapongas

OPORTUNIDADE

Arapongas inicia semana com diversas vagas de emprego; confira

Faça seu agendamento pelo site, os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador da cidade.

Da Redação

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Diversas vagas disponíveis
Escrito por Da Redação
Publicado em 03.07.2023, 14:03:21 Editado em 03.07.2023, 14:03:22
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A Agência do Trabalhador de Arapongas divulgou nesta segunda-feira (03) as vagas de emprego disponíveis nesta semana. Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas – situada na Rua Condor, 1145 – Centro, das 8h às 13h30.

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O agendamento poderá ser feito através do site.

Confira as vagas:

AUXILIAR DE INSTALACÃO– AUXILIAR EM INSTALAÇÕES DE REDE E CIRCUITO FECHADO PREFERENCIALMNETE COM CNH AB E CONHECIMENTO INFORMÁTICA, TERÁ TREINAMENTO PARA APRENDER A FUNCAO NÃO NECESSARIO EXPERIENCIA - VAGA MASCULINA

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AUXILIAR DE AÇOUGUE

AÇOUGUEIRO

ARTEFINALISTA

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AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

ATENDENTE DE BALCÃO – CAFÉ

ATENDENTE DE BALCÃO - POSTO

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ATENDENTE DE TELEMARKETING

ATENDENTE BALCÃO QUIOISQUE (TURNO TARDE/NOITE VAGA MASCULINA)

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APLICADOR DE ADESIVOS – CARROS, CABINES, FURGÕES

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ATENDIMENTO SAC

AUXILIAR ADMNINSTRATIVO - RH

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ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ASISTENTE DE VENDAS /E-COMMERCE (TURNO TARDE/NOITE VAGA MASCULINA)

ASSSITENTE ADMINSITRATIVO ESTAGIÁRIO

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AUXILIAR ADMINISTRATIVO – E-COMMERCE

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO / SETOR VENDAS

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AUXILIARES DE ESCRITÓRIO - TER DOMÍNIO DE EXCEL PLANILHAS

AUXILIAR FINANCEIRO

AUXILIAR CONTROLE DE QUALIDADE

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AUXILIAR ODONTOLÓGICO

AUXILIAR DE COZINHA

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

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AVALIADOR DE IMÓVEIS

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO

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AUXILIAR DE PADARIA

AUXILIAR DE PINTOR AUTOMÓVEIS

AUXILIAR DE MECÂNICOS DE AUTOS -DIESEL

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AUXILIAR DE LIMPEZA

VAGAS PARA AUXILIAR DE PRODUÇÃO - COM URGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO

AUXILIAR DE EMBALAGEM INDÚSTRIA DE MÓVEIS

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AJUDANTE DE OBRAS ATUAR EM OBRAS ARAPONGAS

AUXILIAR DE PRODUÇÃO II ESTOQUE INDÚSTRIA DE CARNES A VÁCUO

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AUXILIAR DE PRODUCAO SERRA FITA INDÚSTRIA DE CARNES A VÁCUO

AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA DE CARNES A VACUO

AUXILIAR DE PRODUÇÃO COM CNH C

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AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA DOCES

AUXILIAR DE PRODUÇÃO INDÚSTRIA ALIMENTOS OVOS

AUXILIAR DE PRODUCAO INDÚSTRIA RAÇÃO

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AUXILIAR DE PRODUÇÃO JOVEM APRENDIZ / VAGA MASCULINA

BALCONISTA DE PADARIA

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COZINHEIRO/A COZINHAR EM HAMBURGUERIA

COZINHEIRO/A COZINHAR EM RESTAURANTE

CUIDADOR DE IDOSO / VAGA FEMININA

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CORTADOR DE TECIDOS

COSTUREIRA MÁQUINA RETA PARA ESTOFADOS

COSTUREIRA DE CORTINAS

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DESSOSSADOR

ELETRICISTA INDUSTRIAL

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EMPREGADADAS DOMÉSTICA COM REFERÊNCIAS

FATURISTA

FRENTISTA POSTO COMBUSTÍVEL

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FUNILEIRO

IMPRESSOR SERIGRAFO

INSTALADOR HIDRAULICO

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LAVADOR DE VEÍCULOS, NECESSÁRIO CNH MÍNIMA B E CONHECIMENTOS COM LAVAGENS DE VEÍCULOS.

LATOEIRO

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LIDER DE PRODUÇÃO

LUBRIFICADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

LUBRIFICADOR DE VEÍCULOS

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MECÂNICO DE MÁQUINAS INDUSTRIAL

MECÂNICO DE AR COMPRESSORES

MECÂNICO DE AUTOS E CAMINHÕES

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MECÂNICO DE VEÍCULOS

MECÂNICO ALINHADOR DE VEÍCULOS

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MECÂNICO DE FREIOS E SUSPENSÃO

MONTADOR DE MÓVEIS

MONTADOR DE PNEUS

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MONTADOR DE AUTOMÓVEIS

MOTORISTA ENTREGADOR

MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA

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MOTORISTA TOCO

MOTORISTA TRUCK

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MOTORISTA BITREM

ORIENTADOR DE TRÁFEGO NÃO NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA VAGA MASCULINA E FEMININA

OPERADOR DE CAIXA – ATUAR EM POSTO DE COMBUSTÍVEL TURNO TARDE/NOITE VAGA MASCULINA

OPERADORES DE CAIXA SUPERMERCADOS

OPERADOR DE MÁQUINA COMPRESSOR DE COMPRIMIDOS

OPERADOR DE MÁQUINA / PICADOR

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

OPERADOR DE SECCIONADORA

OPERADOR DESTOPADEIRA EXTRUSORA

OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA

OPERADOR DE USINAGEM

OPERADOR DE PINTURA PU

OPERADOR DE LINHA U.V

OPERADOR DE SERRA FITA

OPERADOR DE MOLDUREIRA

OPERADOR DE FURADEIRA

OPERADOR DE CALDEIRA

OPERADOR DE PRENSA

PADEIRO

PREGADOR /ESTOFADOR

PINTOR AUTOMOTIVO

REPOSITORES PARA SUPERMERCADOS HORTIFRUTT E GÔNDOLAS

RECEPCIONISTA DE HOTEL /VAGA MASCULINA

SERRALHEIRO

SERVENTE DE OBRAS

SOLDADORES

TAPECEIRO

TRABALHADOR AGROPECUARIO ATUAR EM GRANJA

TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO

VENDEDOR / A INTERNO COMÉRCIO

VIGILANTE 12X36 / TER CURSO ATUALIZADO

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