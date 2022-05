Arapongas inicia recapeamento asfáltico na Guaratinga

Da Redação

Nesta quinta-feira (12), A Prefeitura de Arapongas informou que o município iniciou as obras de recapeamento asfáltico em CBUQ da Rua Guaratinga, trecho que compreende entre as ruas Pavão e Gaturamo Bandeira.

Com investimento de R$ 1.212.840,35, o serviço foi anunciado pelo prefeito Sérgio Onofre, no último dia 10, no ato que marcou também a assinatura da ordem de serviço da transposição viária do Ribeirão Bandeirantes Norte, com a ligação da Rua Patativa, no Jardim Bandeirantes, à Rua Pica-Pau Branco, localizada no Jardim Portal das Flores; este com investimento de R$ 576.872,98.

A Rua Guaratinga também receberá instalação de calçamento, bancos, iluminação com postes republicanos, extensão de ciclovia até as proximidades do Trevão. Além disso, a ideia, segundo o prefeito Sérgio Onofre, é que aos domingos o tráfego na rua seja impedido, sendo o espaço destinado ao lazer da população. O recurso para o investimento é da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (SEDU).

A empresa que venceu a licitação para executar as obras é a GreenPav Pavimentação Asfáltica Eireli-ME.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.