Arapongas inicia projeto “Capoeira em Ação" na Zona Sul

A Prefeitura Municipal de Arapongas, por meio da Secretaria de Cultura, Lazer e Eventos (SECLE), informa que, a partir de segunda-feira (14), o Projeto "Capoeira em Ação" terá início.

O projeto tem parceira com a Escola Abadá e as aulas acontecerão todas as segundas e quartas-feiras, às 19h, acompanhadas pelo instrutor Luciano Zagui, o "Bolinha". O projeto está sendo direcionado para crianças e adolescentes, com idades a partir dos sete anos e não há limite de vagas.

De acordo com o instrutor, a Escola Abadá já desenvolve o projeto há mais de 6 anos na Zona Sul e agradece o acolhimento da SECLE para sua continuidade através da Pracinha da Cultura, lembrando que a Capoeira desenvolve no aluno habilidades que vão além das capacidades físicas, proporcionando-lhes consciência do seu corpo e facilitando o crescimento cognitivo e afetivo.

"Acrescente-se a estes benefícios a disciplina, cultura, musicalidade, respeito, coordenação motora, agilidade, artes, história, luta e instrumentos, que fazem da capoeira um Patrimônio da Humanidade”, acrescentou Luciano, referindo-se ao fato que em 2014, a UNESCO reconheceu a atividade como Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade.

Para quem tiver interesse em participar ou para maiores informações, entre em contato pelo telefone (43) 99905-3973.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.