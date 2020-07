Arapongas inicia obras de pacote de pavimentação

Continua após publicidade

A Prefeitura de Arapongas deu andamento às obras de meio-fio e pavimentação asfáltica na Rua Falcão Quiri-Quiri, localizada no Jardim Primavera. O trecho faz parte de um pacote de pavimentação, recape e drenagem de ruas cuja ordem de serviço foi dada pelo governador Ratinho Júnior, durante a sua visita a Arapongas, no último dia 28.

Além da Falcão Quiri-Quiri, os benefícios vão se estender também às ruas Canastreiro, Caraúna, Garrincha do Mato Grosso e Loro Verde. No total, serão investidos mais de R$ 990 mil. Na mesma oportunidade, o governador também deu a ordem de serviço para pavimentação asfáltica em CBUQ em mais de 8,3 mil metros quadrados na marginal que passa em frente à antiga Vamol, na PR-444, saída para Mandaguari, beneficiando várias empresas ali instaladas.

A obra inclui serviços de terraplenagem, pintura de ligação com emulsão, revestimento, meio-fio, sarjeta, paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito, drenagem e outros serviços. O investimento será de R$ 1,7 milhão.

Para o prefeito Sérgio Onofre, são melhorias que vão se somar a várias outras obras, concorrendo de forma direta para o desenvolvimento urbano de Arapongas. “Nós estamos felizes em poder iniciar essas obras, mesmo em pleno período de pandemia, pois elas representam um salto em termos de qualidade de vida para a população e também ajudam a gerar emprego, como ocorre na Feira da Lua, na construção da Escola do Alto da Boa Vista, no Ginásio de Esportes do Araucária, no Centro de Lazer e Esporte do Interlagos, na construção do Canil Municipal e em outros obras já em andamento”, destaca o prefeito.