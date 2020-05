Arapongas inicia distribuição do cartão Comida Boa

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) de Arapongas iniciou nesta segunda-feira, nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), iniciaram a entrega do Cartão Comida Boa. Ao município foram destinados 8.965 cartões, a fim de atender 7.471 famílias com cadastros no CadÚnico - beneficiários inscritos e pré-selecionados através do Governo do Estado, e 1.494 para as famílias de baixa renda não cadastradas.

Os atendimentos ocorreram das 8h às 14h, com equipes exclusivas para esse serviço. Neste primeiro dia, cerca de 600 cartões já foram entregues. Os atendimentos seguirão no decorrer da semana, sendo indispensável o uso de máscaras. Além disso, o beneficiário titular precisa apresentar documento com foto e CPF.

Consulta e informações – Para otimizar o atendimento, o beneficiário pode fazer uma consulta de pré-cadastro do Cartão Comida Boa através do site http://www.cartaocomidaboa.pr.gov.br/





SAIBA ONDE ENCONTRAR O CRAS MAIS PRÓXIMO:



- CRAS Araucária: TEL 3252-2008/Rua Maria Faceira, 40 - Cj. Araucária

- CRAS CSU: Tel: 3902-1155/ Av. Gaturamo, 1000.

- CRAS DEL CONDOR: Tel: 3902-1034/ Rua Iratauá, 2800 — Cj. Del Condor

- CRAS ZONA SUL: Tel: 3902-1304/ Rua Andorinha do Rio s/n° (Atrás do CMEI Pequenos Brilhantes).



Igrejas cadastradas – A Igreja Evangélica a Última Colheita, situada na Rua Tucanos, 1949 e a Igreja Universal, da Rua Tico Tico, 144, são unidades cadastradas para a distribuição do Cartão Comida Boa. Os atendimentos serão para os beneficiários que já foram pré-selecionados pelo Governo Estadual. A partir desta segunda, 11, tais igrejas estão aptas para o atendimento.