Arapongas inicia curso gratuito de Maquiagem Social nesta terça (14)

Nesta terça-feira (14), a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e do Senac, deram início às aulas do curso gratuito de Maquiagem Social. Com todas as vagas preenchidas, as aulas são ministradas no CRAS CSU, em Arapongas.

“Preenchemos todas as vagas. As participantes se mostraram muita animadas já no começo do curso. É uma forma de levar conhecimento, que pode gerar também um emprego. O segmento de beleza cresce a cada dia. Oportunizando aprendizagem para essas mulheres”, disse a secretária da pasta, Ismailda Ferreira de Lima da Silva.



A proposta da Prefeitura de Arapongas é uma oportunidade de capacitação profissional para as mulheres inscritas no projeto. As aulas serão ministradas até o dia 28 de junho, em todas as terças e quintas-feiras, das 13h30 às 16h45.

O curso fornecido pelo Senac abrange as técnicas de:

- Aplicação de produtos, de coloração e remoção de maquiagem;

- Realização de técnicas de preparação da pele para maquiagem;

- Aplicação de técnicas de uniformização da pele;

- Noções sobre sombra e luz aplicadas à maquiagem;

- Realização de técnicas de correção e harmonização das sobrancelhas.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.