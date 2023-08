Arapongas inicia curso de qualificação para gestores escolares

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Educação, iniciou no último sábado (05), nas dependências do Colégio Estadual Marquês de Caravellas, o curso de formação para gestores escolares; em parceria com o Instituto Federal do Paraná (IFPR) Campus Avançado Arapongas.

O curso é voltado aos candidatos inscritos no Processo de Qualificação para provimento da função de Diretor Escolar da Rede Municipal de Ensino. Através do edital nº 081/23 – de 04 de agosto de 2023, a Prefeitura de Arapongas estabelece normas e procedimentos para o Processo de Qualificação para Exercício das funções de Diretor Escolar dos Estabelecimentos de Ensino da Rede Municipal de Educação de Arapongas.

“A escolha para os ocupantes do cargo ou função de Gestor Escolar das Escolas Municipais e dos Centros Municipais de Educação Infantil vai acontecer mediante critérios técnicos de mérito, desempenho e participação da comunidade escolar”, diz a secretária da pasta, Cristiane Rossetti. Ainda conforme o edital, o mandato terá duração de 3 anos, sendo que a partir do próximo processo de escolha será ampliado para 4 anos.

AVALIAÇÃO

O processo de escolha para o do cargo de Gestor Escolar das Escolas Municipais e dos Centros Municipais de Educação Infantil mediante critérios técnicos de mérito e desempenho está organizado conforme o cronograma das três fases do processo de escolha, sendo: Fase I: Inscrição, Capacitação em Gestão Escolar e Avaliação; Fase II: Apresentação do Plano de Gestão Escolar para apreciação da Comunidade Escolar e Secretaria Municipal de Educação e Fase III: Processo de consulta pública pela comunidade escolar. Todo o conteúdo é abordado durante os cursos de formação. A avaliação será realizada no dia 02 de setembro.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AVALIAÇÃO

Legislação Educacional, Gestão Escolar, Ensino e Aprendizagem

• Constituição Federal de 1988 (artigo 37 e Capítulo III, Seção I);

• Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, Lei Federal n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

• Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica; (Itens do sumário I e II)

• Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente;

• Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 – Lei do FUNDEB;

• Lei Municipal nº 4.388, de 23 de junho de 2015 – Plano Municipal de Educação;

• Conselho Municipal de Educação

• Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE;

• APMF

• Educação Inclusiva – Política de Educação Especial

• Gestão Escolar (Eixos: Pedagógico, Administrativo, Financeiro e Pessoal).

• Organização Política e Administrativa do Estado

• Plano de Ação

• Tendências Pedagógicas Atuais

AGENDA

A capacitação vem sendo realizada no Colégio Estadual Marquês de Caravelas, aos sábados: 12/19 e 26/08.

