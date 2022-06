Arapongas inicia construção do CAPS-i para atendimentos de jovens

Da Redação

Nesta quarta-feira (22), a Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano (Seodur), informou que iniciou a construção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPS-i) para atendimentos de crianças e adolescentes. A estrutura vem sendo instalada em terreno próximo ao CAIC, na região do Jardim Lorena.

A obra está orçada em R$ 2.699.535,76, sendo que desse valor o deputado federal Luciano Ducci (PSB) viabilizou R$ 1,48 milhão para a construção civil e mais R$ 20 mil para a aquisição de equipamentos, processo que também a articulação do vereador Márcio Nickenig. Já o restante da verba (R$ 1.631.535,76) é contrapartida no município.

O secretário da Saúde, Moacir Paludetto Jr, comemorou o início da construção. “A obra está na fase da fundação. É o começo da realização de um grande anseio da atual administração. O CAPS Infantil contará com diversas especialidades, como psicólogos, médicos, equipe de enfermagem, farmacêuticos, assistentes sociais e profissionais para as atividades psicomotoras, dando o suporte necessário para as crianças e adolescentes, com atendimentos psicossociais estratégicos”, disse.

Estrutura

Segundo a Seodur, o novo CAPS-i terá uma área a construir de 791,87 m². Entre os principais ambientes estão duas áreas de convivência externa, recepção, espaço de acolhimento, auditório com 42 lugares, refeitório, espaço de convivência, cozinha, duas salas de atividades coletivas, três salas de atendimento individual, posto de enfermagem, sala de reuniões, sanitários (também adaptados), posto de enfermagem, sala da administração, farmácia, sala de aplicação, quarto coletivo, banheiros, sala de utilidades, jardins, estacionamento, almoxarifado, áreas de circulação, varanda, cozinha, entre outros.

Atualmente o município já conta com o CAPS II e CAPS AD.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.