Arapongas inicia cadastro para o Programa Castrapet; saiba mais

Os interessados podem se cadastrar até o dia 31 de outubro

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (Seaspma), iniciou o cadastro para o Castrapet - Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos. Os interessados podem se cadastrar até o dia 31 de outubro.

Conforme informações da Prefeitura Municipal, o cadastramento deve ser realizado na sede da Seaspma, localizada na Rua Marabu, nº 800, na área central de Arapongas. A instituição funciona de segunda a sexta-feira das 09h às 11h e das 13h às 17h. O objetivo da iniciativa é atender 500 animais, entre cães e gatos.





Castração

Arapongas receberá o Programa Castrapet em duas etapas, confira:

1ª etapa: nos dias 21 e 22 de novembro de 2022;

nos dias 21 e 22 de novembro de 2022; 2ª etapa: no dia 14 de janeiro de 2023.

Com cirurgias gratuitas, os animais também serão microchipados. Será disponibilizado, ainda, a medicação necessária para o pós-operatório, além de carteirinha de vacinação com as orientações necessárias.





Cirurgias

As operações serão feitas dentro do castramóvel, veículo equipado para garantir a segurança dos animais de estimação, durante o procedimento cirúrgico.

É preciso que os tutores respeitem o jejum absoluto, comida e água, por oito horas antes da cirurgia de castração. A medida é necessária para que os animais se recuperem bem da anestesia.





Requisitos

Os critérios para cadastro prévio para a castração são os acumuladores/ONG's e portadores de cadastro Bolsa Família. Possuir dois ou mais animais sob tutela, com idade entre 6 meses e 8 anos.







Documentos

CPF do tutor;

Comprovante de residência;

Cartão Auxílio Brasil ou CadÚnico (para comprovação de baixa renda).





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

