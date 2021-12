Da Redação

Arapongas inicia aplicação da 2ª dose da Janssen

Com a chegada de um novo lote de vacinas da Janssen, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, Arapongas realizará as segundas doses da vacina da Janssen.

Devido a quantidade de doses recebidas não ser suficientes para vacinar todos aqueles que tomaram a primeira dose de Janssen, o município realizará esta vacinação de forma escalonada, sendo que nesta etapa, serão contemplados os seguintes grupos:

- Todos aqueles acima de 40 anos que tomaram a primeira dose de Janssen, independente do período.

- Todos aqueles que tomaram a primeira dose de Janssen até 09 de julho, independentemente da idade.

Os locais de vacinação serão os três Pronto Atendimentos 18h ( Flamingos, Palmares e Petrópolis) das 9h às 20h, de segunda a sexta-feira.