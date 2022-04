Da Redação

Arapongas inicia a 2ª dose de reforço em idosos de 60 anos ou mais

Nesta segunda-feira (04), a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia a aplicação da segunda dose do reforço (4ª dose) em idosos com 60 anos ou mais.

De acordo com a Prefeitura, para a segunda dose do reforço, é necessário um intervalo de 4 meses da primeira dose do reforço (3ª dose).

Os idosos acamados e institucionalizados serão vacinados no local de domicílio pelas equipes da Estratégia de Saúde da Família. Os demais idosos devem ser direcionados para vacinação nos seguintes pontos de vacinação:

Confira abaixo os dias e locais de vacinação:





Dias úteis - segunda a sexta-feira:

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Palmares (Rua Tanatau, nº 520): 14h às 20h;

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Petrópolis (Rua Pato Mergulhador nº 280): 14h às 20h;

- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Flamingos (R. Iratauá, S/N): 14h às 20h.

Sábados e domingos:

- Laboratório Municipal de Análises Clínicas (Rua Atingau, ao lado da UPA 24Horas): 19h às 23h.





Documentos necessários:

CPF, Cartão SUS, RG, comprovante de residência e caderneta de vacinação.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.