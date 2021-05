Arapongas inicia 2ª fase da vacinação contra gripe

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Campanha Nacional de Imunização contra a Influenza inicia a partir desta terça-feira, 11, a imunizar idosos com 60 anos e mais, professores das escolas públicas e privadas - sendo a 2ª fase da campanha, de 11 de maio a 8 de junho. Arapongas conta com 12 locais para a vacinação. Cada um deles, com horários específicos de atendimentos.

A 3ª etapa – de 9 de junho a 9 de julho – será destinada às pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privadas de liberdade e adolescentes e jovens em medias socioeducativas.

DOCUMENTAÇÃO –

Professores da rede pública ou privada, devem apresentar:

° Cartão SUS

° Documento com foto

° CPF

° E documento que comprove vínculo ativo com a Instituição de Ensino (ex: Holerite).

Idosos com 60 anos ou mais, devem apresentar:

° Cartão SUS

° Documento com foto

° CPF

ORIENTAÇÃO – O Ministério da Saúde não recomenda a aplicação das vacinas contra a Covid-19 e contra a gripe simultaneamente. A orientação, neste momento, é priorizar a imunização contra a Covid-19 e respeitar o intervalo de 14 dias entre uma e outra dose.

Locais em Arapongas

- UBS Araponguinha: A vacinação será das 07h15 às 11h15/ e das 13h às 16h30. Atendimento por ordem de chegada.

- UBS Araucária: A vacinação será das 07h30 às 12h30. Atendimento por ordem de chegada.

- UBS Aricanduva: A vacinação será das 8h às 11h30/ e das 13h40 às 16h. Atendimento por ordem de chegada.

- UBS Bandeirantes: A vacinação será das 8h às 11h. Atendimento por ordem de chegada.

- UBS CAIC: A vacinação será das 7h15 às 13h. Atendimento por ordem de chegada.

- UBS Centauro: A vacinação será das 8h às 11h30. Atendimento por ordem de chegada.

- UBS São Vicente: A vacinação será das 7h30 às 16h30. Atendimento será por agendamento.

- UBS Tropical: A vacinação será das 8h às 11h. Atendimento por ordem de chegada.

- Jaime de Lima: A vacinação será das 7h30 às 11h/ e das 13h às 17h. Atendimento por ordem de chegada.

- 18 HORAS Flamingos: A vacinação será das 6h30 às 22h30. Atendimento por agendamento.

-18 HORAS Palmares: A vacinação será das 6h às 18h. Atendimento por agendamento.

- 18 HORAS Petrópolis: A vacinação será das 7h30 às 18h30. Atendimento por agendamento.