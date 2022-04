Da Redação

Arapongas incentiva agricultores a produzirem mais orgânicos

Nesta quinta-feira (17), no auditório da Prefeitura de Arapongas, foram entregues certificados aos participantes do Projeto piloto Sustentabilidade e Desenvolvimento Rural.

continua após publicidade .

O Projeto, que é conduzido pela Prefeitura Municipal, em parceria com o Sebrae Paraná, tem apoio das Secretarias de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente - Seaspma e Segurança Alimentar e Nutricional - Sesan, da cidade de Arapongas.

“É muito bom ver que nossos produtores estão se capacitando cada vez mais, a fim de fornecer alimentos orgânicos tanto para o projeto do futuro Sacolão Municipal quanto para a merenda escolar”, afirma o prefeito Sérgio Onofre, que participou do evento.

continua após publicidade .

Para a secretária municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Niele Melo, o projeto representa mais qualidade de vida para os agricultores, pois estarão propiciando menos exposição a produtos nocivos e mais saúde na mesa do consumidor. “A intenção é garantir meios de produção agroecológica e sustentável com produtos variados e de qualidade para atender a Merenda Escolar, que até 2030 deverá ter 100% dos produtos ofertados ao PNAE orgânicos”, acrescenta Niele.

O prefeito Sérgio Onofre anunciou a continuidade do Projeto e a possibilidade do ingresso de novos agricultores. Divididos em grupos, os agricultores familiares foram assistidos, ao longo de todo o ano de 2021, por técnicos capacitados em novos conceitos de gerenciamento da produção, voltada para o desenvolvimento mais sustentável - especialmente para a ampliação e transformação das propriedades em agricultura 100% orgânica. As ações foram direcionadas para a busca da viabilidade econômica da atividade em equilíbrio com os aspectos sociais e ambientais, para garantir a sustentabilidade do processo.

A diretora de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável de Arapongas, Vicky Vergara, representou a Seaspma e falou sobre a importância da sustentabilidade com esse investimento.

continua após publicidade .





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.