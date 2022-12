Arapongas inaugura unidade integrada Sesc Senac

Da Redação

O Sistema Fecomércio Sesc Senac Paraná inaugurou, nesta quinta-feira (15) a sua nova unidade integrada Sesc Senac em Arapongas, no norte do Paraná. Instalada em um terreno de 16.000 m², no Jardim Caravelle, a unidade possui 5.281m² de área construída, sendo 4.118,27m² do Sesc e 1.163 m² para o Senac, com investimento superior a R$ 30 milhões.

O comércio da cidade e região ganha um espaço moderno e apropriado para a transformação social e para a qualificação profissional da população. A unidade estará aberta para visitas guiadas a partir da próxima segunda-feira (19), das 8h às 20h de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 14h.

O prefeito de Arapongas, Sergio Onofre, ressaltou a importância da unidade para a Arapongas e agradeceu o vice-governador Darci Piana e o empresário Paulo Penacchi pelo legado que estão deixando ao município.

É uma obra que atende todo o comércio de Arapongas, atende todas as classes, a criança, o idoso o adulto. Para nós é muito importante esse legado que estamos deixando para o município de Arapongas" - Sérgio Onofre, prefeito de Arapongas, - Sérgio Onofre, prefeito de Arapongas,

O empresário Paulo Pennacchi está entre as lideranças que lutou para criar uma unidade integrada no município. Pennacchi destaca que Arapongas tem o perfil ideal já que possui um comércio forte com o 13º maior recolhimento estadual. "Foi uma luta muito grande d hoje estamos concretizando a mais nova unidade do estado", ressalta.

O empresário foi condecorado com título de Cidadão Honorário de Arapongas. "Sou de Ouro Fino Minas Gerais e estou em Arapongas há 67 anos. Criei raízes aqui e daqui não saio nunca mais", ressalta.

O vice-governador do Paraná, Darci Piana, que é presidente do Sistema Fecomércio, destacou que a nova unidade vai atender mais oito municípios desmembrados de Apucarana e Londrina. "Isso vai melhorar o atendimento nesses em Apucarana e Londrina, além de centralizar o atendimento em mais um município. Esse investimento é o retorno aos nossos empresários do comércio, serviços e turismo", assinala.

Piana também recebeu título de Cidadão Honorário de Arapongas.

AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS

O Sesc promove ações socioeducativas que contribuem para o bem-estar social e a qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus familiares e da comunidade. A unidade possui consultório odontológico, sala de pilates com aparelhos, academia, sala de cursos de valorização social e artes, lanchonete e quadra de grama sintética coberta com 120 lugares na arquibancada.



Entre as atividades ofertadas na unidade estão os projetos: Futuro integral na escola, Inglês, Recreação Esportiva, Brincando nas Férias (edição verão e inverno), Circuito Sesc de Xadrez, Dia do Desafio, Campanha do Brinquedo, Campanha de Material Escolar, Cinema, Semana literária & feira do livro, Sesc lazer, Sesc saúde, Comércio em movimento – Educação e trabalho social com idosos, que contará com dois grupos, um de Convivência e um de Memória e Concentração.

fonte: TNONLINE/TRIBUNA DO NORTE Unidade foi inaugurada nesta quinta

Já o Senac contempla uma cozinha didática, três ambientes pedagógicos convencionais, ambientes pedagógicos de manicure/pedicure, cabeleireiro e maquiagem, Enfermagem, Informática e Ambiente Smart.

A capacidade de atendimento do Senac em Arapongas é de 654 alunos por dia e serão ofertados cursos nas áreas de gastronomia, beleza, gestão, saúde, informática, comércio, turismo, entre outras. Com a missão de educar para o trabalho em atividades do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, estarão à disposição da população cursos livres, técnicos, de aprendizagem comercial e também cursos EAD.

ESTRUTURA

A nova unidade foi projetada para causar o menor impacto ambiental possível, contando com a instalação de placas fotovoltaicas; cisterna de água pluvial para as torneiras de jardim e vasos sanitários. Placas solares para aquecimento de água; luminárias leds para maior eficiência energética; timers programadores para desligamento da iluminação externa; moderno sistema de climatização tipo VRF; e torneiras com sistema de fechamento automático.

ENSINO MÉDIO INTEGRADO

A unidade também contará com Ensino Médio Integrado ao Técnico Sesc Senac, com prática profissional do Curso Técnico em Informática do Senac. Serão cinco salas de aula e um laboratório de informática (para 30 alunos cada), pátio coberto e refeitório, sanitários e secretaria, sala de professores e ambientes de apoio.

A formação, além de contemplar o ensino médio, prepara os alunos para os principais vestibulares e Enem, oferecendo, ainda, a oportunidade para realização de formação técnica.

O curso tem como objetivo promover o aprimoramento do aluno por meio do desenvolvimento de competências e habilidades socioemocionais de forma ativa, crítica, criativa e responsável na sociedade.

Aos alunos também são fornecidos uniforme escolar, material didático e acesso à Biblioteca Digital Senac. O diploma com validade de certificado de ensino médio será expedido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/PR).

As mensalidades custam 12 x de R$ 856,00 para o público em geral e há um subsídio especial para filhos de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, com mensalidades de apenas 12 x de R$ 660,00.

