Arapongas inaugura passarela de guarda-chuvas na Zona Sul

No último sábado (18), foi inaugurada a passarela de guarda-chuvas, localizada na região Sul de Arapongas, no Conjunto Alto da Boa Vista. O projeto é uma iniciativa do vereador Sebastião Ferreira, o Cecéu, que visa homenagear todas as vítimas que faleceram de Covid-19 no município.

O espaço leva o nome de “Joel Paulo de Souza”, que foi uma grande liderança dessa região e faleceu em decorrência do vírus. “Nos inspiramos neste projeto que foi desenvolvido em Londrina, e tivemos a ideia de traze-lo para cá. A nossa Zona Sul merece um espaço bonito e atrativo. Além disso, faz uma homenagem para as pessoas vítimas da Covid-19, onde infelizmente muitas perderam suas vidas”, explica Cecéu.

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, participou da inauguração do espaço e parabenizou a iniciativa. “O Cecéu é um vereador que dedica o seu mandato para a região da Zona Sul. Ele mora aqui e cuida muito bem da região. Hoje a região tem um forte representante. Essa é uma obra simples, muito bonita, que valoriza o bairro e homenageia tantas pessoas. O Joel era alguém que defendia a Zona Sul, e agora, sua história será ainda mais marcada com a inauguração desse bonito espaço. Local para os momentos de lazer das famílias”, parabenizou.

Somado ao novo espaço, a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano (Seodur) realizou diversos serviços de melhorias em praças públicas, localizadas na Rua Rouxinol, na Zona Sul, entre elas: a praça situada na travessa das Ruas Pica Pau Real, Sertanejo e Tanatau, e também da praça na esquina da Rua Formigueiro da Serra. As benfeitorias consistiram na readequação das calçadas, reparos, novas pinturas, instalação de bancos e paisagismo.

O ato de inauguração da passarela de guarda-chuvas contou também com a presença do vice-prefeito, Jair Milani, do presidente da Câmara de Vereadores, Rubens Franzin Manoel, do deputado estadual, Cobra Repórter, demais lideranças e comunidade em geral.