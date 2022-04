Da Redação

Arapongas inaugura o Centro Esportivo Sebastião Delli Xavier

Na manhã deste domingo (03), a Prefeitura Municipal de Arapongas entregou o Centro Esportivo Sebastião Delli Xavier, com a presença de lideranças, familiares e amigos do homenageado. O Centro Esportivo fica localizado na Rua Rouxinol, antigo Campo do Alvorada.

O local recebeu melhorias de terraplanagem, plantio de gramado, alambrado, pista de caminhada com iluminação em postes republicanos, reforma do vestiário, instalação de academia ao ar livre e outras melhorias. Os investimentos são da ordem de R$ 300 mil, com recursos do próprio município.

"Vejo pessoas chorando aqui nesta manhã, mas são lágrimas de emoção e felicidade. É natural que assim seja, pois o Sr. Sebastião, o homenageado, estava aqui todos os domingos. Isso aqui era a vida dele e nós nos sentimos muito felizes em poder prestar a ele esta homenagem”, afirmou o prefeito Sérgio Onofre. “Na pessoa dele, queremos homenagear a família Xavier e os desportistas dessa região e da cidade como um todo”, acrescentou o prefeito.

Três filhos do homenageado fizeram uso da palavra: os vereadores Levi do Handebol, o Toxinha e o ex-vereador Wilson Xavier, o Professor Wilsinho. “Em 1997, ficamos muito tristes quando o prefeito da época mandou colocar aqui uma placa escrito 'Interditado'. Mas o que foi tristeza em 97 hoje se transforma num dia de muita luz e muita alegria com a inauguração deste espaço totalmente revitalizado”, afirmou Levi.

“Quando interditaram o Campo do Alvorada, fizeram uma grande injustiça e o desgosto vivido pelo meu pai acelerou os problemas de saúde dele”, afirmou Wilsinho, lembrando as dificuldades que Sebastião enfrentava para marcar os jogos com os times de toda a região, em uma época em que a comunicação ainda não era tão desenvolvida.

Toxinha, por sua vez, chamou à frente os veteranos e veteranas do Alvorada, destacando as habilidades de cada um. Os três irmãos também chamaram à frente a viúva de Sebastião, Arlinda Alvina Xavier, e se emocionaram ao lembrar do irmão Aldeniz Aparecido Xavier, o “Tatá”, falecido recentemente, e que amava frequentar o campo nos domingos de futebol.

O evento também teve a presença do vice-prefeito Jair Milani, do presidente da Câmara, Rubens Franzin Manoel, secretários municipais, vereadores e outras lideranças.

O Homenageado

Sebastião Delli Xavier nasceu no dia 10 de dezembro de 1933, na cidade de Piatã, no Estado da Bahia. Saiu do território baiano e passou por várias cidades até chegar em Arapongas. Coordenava um grupo de homens que trabalhavam nas fazendas em Cambira, Mandaguari, Marumbi, Astorga e região. Casou-se no dia 05 de maio de 1955 com Arlinda Alvina Xavier, no município de Jandaia do Sul e, após isso, mudou-se para Arapongas, onde constituiu uma família numerosa, tendo 11 filhos biológicos e 6 adotivos, 26 netos, 16 bisnetos e 1 tataraneta. Seus filhos são Cícero, Wilson, Genice Alvina (in memoriam), Milton (Toxinha), Adelniz (in memoriam), Ademar, Ademir, Geni, Cleonice, Nadir e Levi. Trabalhou na empresa Ibraco por muitos anos, saindo de lá em 1974 para montar o Bar Esporte, que comandou até 2004, quando faleceu. Atualmente o bar é comandando por seu filho Ademir.

Era tanto amor ao esporte que em 1972 fundou o Alvorada Futebol Clube, juntamente com Décio Simone e Dito Gordo, sendo que Justino Amaral foi o técnico que mais venceu com a equipe. Tinha também um grande incentivo e apoio de sua esposa, inclusive liderando a torcida com várias mulheres da comunidade.

O campo era de terra e duas traves e, com o passar dos anos, com aceitação do time pela comunidade, o ex-prefeito Waldyr Pugliesi presenteou com o gramado e o ex-prefeito Toninho Grassano fez o alambrado e o vestiário. O Alvorada FC foi a equipe que mais títulos venceu no futebol amador de Arapongas, chegando em algumas ocasiões a representar a cidade na Taça Paraná, maior competição do Estado.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.