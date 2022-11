Arapongas inaugura nova sede de UBS e homenageia técnica de enfermagem

Da Redação

Nesta terça-feira, 29, a Prefeitura de Arapongas entregou a nova instalação da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Petrópolis, que agora está localizada na Rua Garrincha do Mato Grosso – nº 933, Jardim das Perobas. Anteriormente, a UBS dividia o mesmo prédio do Pronto Atendimento 18 Horas “Luiz Beffa” – também na região do Petrópolis. Agora, com um ambiente totalmente novo, a UBS terá capacidade de potencializar os atendimentos. Ela recebeu o nome da técnica de enfermagem Elizene Oliveira da Cruz - profissional atuante na região e que veio a falecer em decorrência da Covid-19 no ano passado.

O prefeito Sérgio Onofre destacou os investimentos feitos na saúde pela atual gestão. “É difícil achar um município como o nosso, que conta com 30 UBS, mais de 150 agentes comunitários, três Pronto Atendimento 18 Horas e dois 24h. Vamos encerrar com 29% de gastos em saúde, sendo que a lei obriga os municípios a destinarem 15% da receita para a saúde. Fizemos a mais para garantir o atendimento à população. Saúde se faz com recurso e com atendimento”, pontuou. Ele falou ainda sobre a representatividade deixada por Elizene.

“Além da felicidade em oferecermos um local de qualidade para a população e para os profissionais da saúde, estamos homenageando alguém muito especial. Todos que relembram de Elizene reforçam o quanto ela amava a vida profissional e como contribuiu com cada paciente” - Sérgio Onofre, prefeito - Sérgio Onofre, prefeito

ESTRUTURA E ATENDIMENTO

O secretário da Saúde, Moacir Paludetto Jr, reforçou a importância dos atendimentos dentro das UBS’s e investimentos para a área. “As UBS’s são a porta de entrada dos atendimentos não-urgentes pelo SUS, por isso exercem papel fundamental na atenção básica em saúde. Nós temos lutado para ampliar o acesso da população nos atendimentos em saúde, através dos nossos locais e profissionais que atendem e acolhem a comunidade. Em média, registramos 600 consultas médicas em nossas 30 UBS’s por dia, além de 280 consultas de enfermagem nesses locais. Isso faz com que Arapongas seja o 3º município, acima de 100 mil habitantes, que mais ofertou consultas médicas e de enfermagem por habitante no primeiro semestre deste ano”, pontuou. Paludetto Jr. também enalteceu a homenagem para a técnica de enfermagem Elizene.

A UBS do Petrópolis realiza atendimentos das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h. A equipe conta com médico, enfermeira, auxiliar de enfermagem, auxiliar de serviços gerais, agentes comunitários de saúde (ACS’s), agente de endemias, dentista e auxiliar de dentista. A Unidade realiza 50 atendimentos odontológicos por semana, além dos atendimentos de urgência, atendimentos de fisioterapia – uma vez por semana - e 100 consultas médicas semanais agendadas, possibilitando atendimentos para os moradores do Conjunto Corina Pugliese, Vale das Perobas e Petrópolis. Os serviços incluem também demais atendimentos de urgência e renovação de receita médica. O local conta com sala de odontologia, dois banheiros – com acessibilidade, recepção, sala de procedimentos, sala de triagem, sala de reuniões, farmácia, consultórios 1 e 2 – com banheiro, consultório de enfermagem, sala de expurgo, sala de esterilização, copa, cozinha e lavanderia. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

hOMENAGEM

A atual gestão tem priorizado homenagear pessoas que se destacaram em seus segmentos e, que ao longo da vida, exerceram papéis de grande relevância no município. Desta vez, a homenageada foi a técnica de enfermagem Elizene Oliveira da Cruz. Com a presença de seus familiares e colegas de profissão, ela foi relembrada com carinho e muita saudade. “Ver minha avó ser homenageada é gratificante para toda a nossa família. Sabemos que muitas vidas se foram durante a pandemia e o vazio que isso nos causou. Mas sabemos que onde ela estiver, estará feliz por ser eternizada em um local que tanto amava”, disse a neta, Daniele Oliveira Nacizo.

SAIBA MAIS SOBRE O PERFIL DE ELIZENE OLIVEIRA DA CRUZ

- Nascida na cidade de Planalto (Bahia) em 09/11/1966. Foi daí que veio seu apelido carinhoso: “Baiana”;

- Aos 9 anos, mudou-se para São Bernardo do Campo, interior de São Paulo, onde passou boa parte de sua vida. Foi lá que constitui família, casando-se com o Pedro João, com quem teve três filhos: Pedro, Jaqueline e Joice. Deles vieram as netas: Sofia, Mariane e Daniele;

- Em 2003, mudou-se para Arapongas com os filhos. Aqui, começou sua carreira profissional como cuidadora de idosos. Depois, atuou no Hospital João de Freitas, hoje Honpar, trabalhando na lavandeira do hospital. Foi quando souberam que ela havia concluído o curso em Técnica de Enfermagem. Foi promovida então para esta função;

- Ficou lá por cerca de quatro anos. Atuou também como técnica em enfermagem no Hospital Irmandade Santa Casa de Arapongas por dois anos e meio. Posteriormente, foi trabalhar no Hospital São Rafael, no município de Rolândia;

- Em 2012, após prestar concurso em Arapongas, foi convocada, passando pelo cargo de agente comunitária de Saúde e, depois, retomando ao cargo de técnica de enfermagem;

- Desde então, foi alocada no Pronto Atendimento 18 Horas do Jardim Petrópolis e seu vínculo com a região e os colegas de profissão ganhou cada vez mais força.

- Além de exercer função no 18 Horas do Petrópolis, teve uma passagem também pela UBS do bairro. Com isso, atuou na região por nove anos;

- Assim como tantos profissionais, Elizene integrou o time de linha de frente durante a pandemia da Covid-19. Mesmo diante das incertezas e riscos que o período trazia, não desaminava e seguia na função;

- Mesmo tomando os cuidados necessários, ela foi acometida pela doença por duas vezes. O segundo diagnóstico de Covid-19 foi mais severo. Ficou internada por cinco dias na UTI do Honpar e, em 14 de janeiro de 2021, veio a falecer em decorrência da doença;

- Para os colegas, amigos e familiares, a lembrança mais forte de Elizene - a Baiana - era seu jeito alegre e gentil. Mesmo diante das dificuldades, não desaminava;

- Ela tinha sempre o lema de “Ajudar e servir”. E é dessa forma que sempre será lembrada.

Participaram também do ato, secretários municipais, vereadores da base aliada, o presidente do Honpar, Umberto Tolari, conselheiro estadual da OAB, Dr. Vitor Al Majida, representando o Corpo de Bombeiros de Arapongas, superintendente Da Silva, conselheiro do conselho regional e federal de Odontologia, Guilherme Graziani, presidente do Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (SIMA), José Lopes Aquino, diretor executivo do SIMA, Silvio Pinetti, profissionais da Secretaria de Saúde e familiares da homenageada.

