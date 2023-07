Arapongas inaugura no próximo sábado escola em homenagem ao bebê Enzo

A Escola Municipal Enzo Batista Daleffe Pereira, do Jardim Caravelle, em homenagem ao bebê que morreu afogado na cidade em 2011, será oficialmente inaugurada neste sábado, 29, em Arapongas, norte do Paraná. O ato solene contará com a presença do prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, vice-prefeito, Jair Milani, secretários municipais, vereadores da base aliada, além de outras lideranças políticas estaduais.

ESTRUTURA E INVESTIMENTO

A nova instituição de ensino conta com 12 salas de aula, ginásio coberto com quadra poliesportiva – padrão Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), auditório, biblioteca, sala de informática, laboratórios, área administrativa, pátio coberto, refeitório, banheiros (feminino e masculino) e rampas de acessibilidade, além de ser um espaço educacional com capacidade para atender os alunos em período integral. A obra contou com investimento de R$ 4,7 milhões e tem recursos empenhados por parte do deputado federal Luciano Ducci. O serviço contou também com o intermédio do vereador e presidente da Câmara, Marcio Nickenig.

Além de atender os alunos da região do Caravelle, a escola vai beneficiar também estudantes do Jardim Aeroporto, Jardim Primavera e bairros adjacentes. A proposta é de que a Escola Municipal Enzo Daleffe funcione em período integral, contando com a disciplina cívico-militar. Ainda conforme a atual gestão, a escola irá alocar os alunos da atual escola municipal Joarib Grillo (Jardim Primavera), que passará por ampla reforma.

HOMENAGEM

A nova escola homenageia o pequeno Enzo Batista Daleffe Pereira, que nos deixou precocemente em 20 de dezembro de 2011 após um acidente doméstico.

SERVIÇO

Inauguração Escola Municipal Enzo Daleffe

DATA: 29 DE JULHO DE 2023

HORÁRIO: 10h

ENDEREÇO: RUA NEGAÇA S/N – JARDIM CARAVELLE

