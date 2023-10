Arapongas inaugura ginásio de esportes no Conjunto Araucária

Momentos de alegria e homenagens marcaram a inauguração oficial, nesta quarta-feira (25), do Ginásio de Esportes do Conjunto Araucária, que leva o nome de Dirceu Simei Jr, o Kokinho, em Arapongas (PR). O novo espaço abrange uma área de 1.346,43 m, localizada na esquina das ruas Casaca de Couro com Bacurau Barrado. O investimento foi de R$ 959.987,00, garantido através de emenda do ex-deputado federal Luiz Carlos Hauly.

A obra do novo ginásio já havia sido concluída e a Prefeitura já se organizava para a entrega oficial, porém, devido ao quadro da pandemia, isso acabou sendo adiado. O ato marcou também a abertura dos Jogos do Idoso 2023, evento desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Esporte, promovendo a socialização, a inclusão social e a prática esportiva entre os idosos atendidos por meio de serviços socioassistenciais do município.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Sérgio Onofre, secretários de Governo, Rafael Cita; Esporte, Altair Sartori; Administração, Lúcia Golon, Assistência Social, Terezinha Canassa, demais secretários, vereadores, entre eles o professor Levi Xavier, autor do projeto que criou o JIA e um dos organizadores do evento. Na abertura, as delegações dos três Centros de Convivência dos Idosos (CCI’s) Antonieta Zampaolo, Feliz Idade e Tia Su, além dos atletas das escolinhas esportivas do município e representantes do Lar São Vicente de Paulo, CIE Professor Maurinho, grupo esportivo de idosos da Igreja São Vicente Palotti e Vila Aparecida e a Comissão Organizadora do JIA 2023, foram recepcionadas pelo público. As bandeiras do Brasil, Paraná e de Arapongas foram conduzidas pelos servidores da Semas, Jorginho, Silvia e Josi – respectivamente. Um dos momentos mais emocionantes do evento foi a entrada de uma comitiva formada por Diego, filho do homenageado, a viúva Andreia, a mãe, dona Aparecida, além de outros familiares e amigos.

Os secretários Sartori e Terezinha Canassa deram as boas-vindas aos participantes do JIA, destacaram os investimentos do município nas áreas de esporte e assistência social, além de lembrar o trabalho realizado por Kokinho. Levi, que foi aluno de Kokinho, fez um emocionado pronunciamento sobre o homenageado. O prefeito Sérgio Onofre pontuou a importância de políticas pública voltadas aos idosos. “É fazer por todos aqueles que tanto fizeram pela nossa cidade. Cuidar dos nossos idosos é retribuir anos e anos de dedicação. Vocês merecem nosso cuidado, respeito e atenção. Viva a melhor idade”, disse. O prefeito também mencionou sobre a escolha do nome para o novo ginásio. “Quem conhecia o Kokinho sabe o quanto ele era apaixonado pelo esporte e toda a sua dedicação. Era alguém que espalhava alegria. E hoje estamos eternizando seu nome”, salientou.

O evento contou também com uma passagem da tocha olímpica simbólica, além de uma homenagem para a secretária Terezinha Canassa. O encerramento foi feito com apresentações de alunos do CMEI Sonho Encantado e apresentação de balé. As autoridades e familiares do homenageado fizeram o descerramento das placas inaugurais.

SAIBA MAIS SOBRE O HOMENAGEADO

Dirceu Simei Júnior, nascido 27 de janeiro de 1961, na cidade de Pompéia (SP), veio para Arapongas na década de 70 já com o apelido de Kokinho. Em meados da década de 80, trabalhou na rede bancária e era jogador amador do time Famaves. Também trabalhou na casa de artigos esportivos Galeria dos Esportes e formou-se em Educação Física pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Arapongas (Facicla). Casou-se em 1984 e teve dois filhos: Diogo e Gabriela. Foi professor no CAIC, Colégio São Camilo, Unopar e, por muitos anos, no Colégio Mãe do Divino Amor. Trabalhou na Secretaria Municipal de Esportes, onde foi o responsável pela organização e realização de várias edições do Torneio 1º de Maio. Foi árbitro da Federação Paranaense de Futebol e radialista na Rádio Cultura de Arapongas.

Trabalhou no Clube Campestre de Arapongas e também no Clube Comercial, deixando sua marca como coordenador de esportes na organização de campeonatos de futebol suíço, futsal, natação, escolinha de futsal e acampamentos até a data da sua partida em julho de 2018. Deixou o exemplo de uma vida toda dedicada ao esporte.

