Arapongas inaugura escola que leva nome de bebê; entenda

A Prefeitura de Arapongas (PR) inaugura oficialmente neste sábado (29) a Escola Municipal Enzo Batista Daleffe Pereira, no Jardim Caravelle. O evento será às 10 horas, com a presença de várias autoridades, e promete muitos momentos de emoção.

continua após publicidade

A nova escola homenageia o pequeno Enzo Batista Daleffe Pereira, que morreu com apenas 1 ano de idade em 20 de dezembro de 2011 após um acidente doméstico. Ele se afogou em uma piscina e não resistiu após ficar internado na UTI do Hospital Evangélico em Londrina. A morte do bebê gerou comoção em Arapongas. Os pais Leonardo e Fabrícia Daleffe vão participar da inauguração.

Foto por Arquivo da Família Pequeno Enzo Batista Daleffe Pereira será homenageado

continua após publicidade





A solenidade contará com a presença de diversas autoridades, entre elas, o prefeito Sérgio Onofre, o vice-prefeito, Jair Milani, secretários municipais, vereadores da base aliada, além do secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Hudson Teixeira, deputado estadual, Tiago Amaral e o deputado federal, Luciano Ducci. Moradores da região, além de representantes da sociedade civil também marcarão presença.

ESTRUTURA E INVESTIMENTO

continua após publicidade

A nova instituição de ensino conta com 12 salas de aula, ginásio coberto com quadra poliesportiva – padrão Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), auditório, biblioteca, sala de informática, laboratórios, área administrativa, pátio coberto, refeitório, banheiros (feminino e masculino) e rampas de acessibilidade, além de ser um espaço educacional com capacidade para atender os alunos em período integral.

| Texto Auxiliar: Alinhamento Texto Auxiliar: Link Externo: Alinhar à esquerda: Alinhar à direita: Alinhar ao centro: Fullscreen: Fullscreen Exit: Conteúdo Sensível: A obra contou com investimento de R$ 4,7 milhões e tem recursos empenhados por parte do deputado federal Luciano Ducci. O serviço contou também com o intermédio do vereador e presidente da Câmara, Marcio Nickenig. Além de atender os alunos da região do Caravelle, a escola vai beneficiar também estudantes do Jardim Aeroporto, Jardim Primavera e bairros adjacentes.

A proposta é de que a Escola Municipal Enzo Daleffe funcione em período integral, contando com a disciplina cívico-militar. Ainda conforme a atual gestão, a escola irá alocar os alunos da atual escola municipal Joarib Grillo (Jardim Primavera), que passará por ampla reforma.

Siga o TNOnline no Google News