Arapongas inaugura escola de R$ 4,7 milhões no Jardim Caravelle

Com a presença dos deputados estaduais Tiago Amaral (PSD) e Pedro Paulo Bazana (PSD) e dos secretários estaduais Roni Miranda (Educação) e Hudson Teixeira (Segurança Pública), a Prefeitura de Arapongas (PR) inaugurou na manhã deste sábado (29) a Escola Municipal Enzo Batista Daleffe Pereira, no Jardim Caravelle.

A nova escola recebe o nome de Enzo Batista Daleffe Pereira, que morreu com apenas 1 ano de idade em 20 de dezembro de 2011 após um acidente doméstico. Ele se afogou em uma piscina. Os pais Leonardo e Fabrícia Daleffe participaram da inauguração. Foi um momento de muita emoção.

O novo estabelecimento de ensino conta com 12 salas de aula, ginásio coberto com quadra poliesportiva – padrão Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), auditório, biblioteca, sala de informática, laboratórios, área administrativa, pátio coberto, refeitório, banheiros (feminino e masculino) e rampas de acessibilidade, além de ser um espaço educacional com capacidade para atender os alunos em período integral.

Autoridades no momento da inauguração oficial





A obra contou com investimento de R$ 4,7 milhões e tem recursos empenhados por parte do deputado federal Luciano Ducci. O serviço contou também com o intermédio do vereador e presidente da Câmara, Marcio Nickenig. Além de atender os alunos da região do Caravelle, a escola vai beneficiar também estudantes do Jardim Aeroporto, Jardim Primavera e bairros adjacentes.

A proposta é de que a Escola Municipal Enzo Daleffe funcione em período integral, contando com a disciplina cívico-militar. Ainda conforme a atual gestão, a escola irá alocar os alunos da atual escola municipal Joarib Grillo (Jardim Primavera), que passará por ampla reforma.

“É uma das obras mais importantes da nossa administração. Esse país só tem um conserto, que é investir na educação”, afirma o prefeito Sérgio Onofre (PSC). Ele destacou a tecnologia da escola. “É uma escola sofisticada, com quadro digital, vai ter chamada digital, com câmeras em volta.. Uma escola segura e moderna”, disse.



O secretário de Educação, Roni Miranda, também destacou a importância da inauguração da escola. “Uma escola com capacidade para 500 alunos, em formato de ensino integral e no regime cívico-militar”, assinalou.





