Arapongas inaugura CMEI do Piacenza e segue reduzindo fila de espera

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), inaugurou, nesta quinta-feira (2), o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Luciana Regina dos Santos Ruis, localizado no Conjunto Piacenza. O espaço oferta vagas para alunos de seis meses a cinco anos.

Conforme a administração municipal, o novo espaço é resultado de uma parceria entre a Prefeitura Municipal, que doou o terreno, e a Igreja Congregação Cristã do Brasil, que através de obreiros voluntários executou os serviços.

O CMEI conta com mais de 353 metros de área construída, contendo quatro salas de aula – sendo duas para berçário e turmas do Infantil, área livre, refeitório, cozinha, um pátio externo, sanitários, fraldário e lactário. O novo espaço tem capacidade para atender 80 alunos – do berçário ao Infantil III.

A secretária Cristiane Cesaria Pablos Rosseti participou da inauguração e considerou o espaço um marco para a Educação da Cidade dos Pássaros. “Uma emoção que toma conta. Obras que vêm ao encontro das necessidades do setor e, neste caso, atenderá os nossos pequenos alunos – do berçário, Infantil I, II e III. Uma obra ligada ao bem-social, que contribui com a formação de cidadãos”, disse.

A primeira-dama Gisele Salles e a secretária de Governo, Lúcia Golon, entregaram um buquê de flores para as filhas da homenageada. Em momento de muita emoção, uma das filhas da homenageada, Larissa Ruis Tavares, falou do sentimento em ver um projeto como este levar o nome de sua mãe. “Nossa família agradece a todos os envolvidos. A 'Tia Luciana', ou professora Lu, amava o que fazia. Tinha o dom de educar e entusiasmo pela função. Virtudes marcantes de uma pessoa que merece ser lembrada e com carinho, respeito e admiração”, afirmou.

Representando a Igreja, Bento Machado Neto disse que a obra faz jus ao sentimento de amor ao próximo, além de homenagear um membro querido da Congregação Cristã em Arapongas. “A irmã Luciana foi uma grande amiga. E esta é uma obra fundamentada no amor. Através de ofertas voluntárias e muita dedicação. Contamos com a ajuda de irmãos de outras Congregações do país. Algo possível também graças à manifestação do município com a doação do terreno que incentiva tal prática”, salientou.

O prefeito Sergio Onofre destacou a importância do passo na busca para a diminuição das filas de esperas para vagas na educação infantil. “A falta de vagas é um problema em muitas cidades. O novo CMEI do Piacenza vem no sentido de buscarmos atender parte dessas crianças, mas sabemos que não é o suficiente. Contudo, um passo importante. Agradecemos o empenho da Congregação Cristã do Brasil, que teve o interesse em ajudar. Um exemplo a ser seguido. Vamos batalhar por mais obras como esta”, salientou.

Atualmente, Arapongas conta com 1.600 crianças na fila por vaga em CMEI’s.

Mais sobre Luciana Regina dos Santos Ruis

Luciana Regina dos Santos Ruis nasceu em 18 de novembro de 1969 na cidade de Campinas (SP). Ela é a filha mais velha de João Coutinho dos Santos e Izabel Pagan dos Santos. O casal teve outros dois filhos.

Em 1971, a família se mudou para Arapongas, norte do Paraná. Na época, Luciana tinha dois anos.

Sendo de uma família humilde e batalhadora, ela enfrentou grandes dificuldades em sua trajetória de vida, mas com muito empenho, esforço e dedicação Luciana foi a primeira filha a cursar o Magistério e ingressar na vida acadêmica no curso de Pedagogia, sendo essa sua paixão desde o início.

No ano de 1986, aos 17 anos iniciou sua carreira profissional na Prefeitura do Município de Arapongas, como professora alfabetizadora, demonstrando sempre apreço, paixão e dedicação por seus pequenos alunos.

Durante 28 anos de comprometimento com sua profissão, Luciana atuou como professora, coordenadora e diretora sendo todas essas funções exercidas com maestria. A profissional atuou nas seguintes escolas municipais: Dr. Antônio Grassano, Albor Pimpão Ferreira, Padre Germano Mayer, Presidente Getúlio Vargas e Prof. José de Carvalho onde trabalhou, cultivou laços de amizade, admiração e respeito por parte dos seus colegas de trabalho, bem como de todos os envolvidos na Educação do Município de Arapongas, e de seus queridos alunos e comunidade escolar.

Sempre muito elogiada por sua educação, competência, doçura e disposição para com seu trabalho e tendo um bom relacionamento social com as pessoas ao seu redor.

Luciana foi casada, teve duas filhas, era uma mulher com muita fé, um grande exemplo a ser seguido.

Entre 2013 e 2015, ela foi acometida por uma grave doença, que, infelizmente, resultou em sua morte.

