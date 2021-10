Da Redação

Arapongas inaugura Clínica do Bebê na segunda-feira (04)

A Prefeitura de Arapongas, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurará na próxima segunda-feira (04), as novas instalações da Clínica Odontológica do Bebê e Centro de Vacinação Infantil Mariane Vitória Rodrigues.

O espaço está localizado na Rua Perdizes, nº 1420 – centro. O prédio passou por reforma e foi locado pelo município, proporcionando um atendimento mais efetivo e qualidade para os profissionais. Subdivido em dois ambientes, a Clínica Odontológica do Bebê prioriza o Programa de Atenção Odontológica Precoce, com atendimento às crianças de 0 a 6 anos completos, de segunda a sexta-feira.

A equipe é composta por quatro dentistas que, além da atuação na prática, orientam também os pais sobre a saúde bucal dos bebês e crianças, com palestras sobre hábitos saudáveis, prevenção de cáries e higiene bucal.

Os pequenos pacientes recebem acompanhamento quatro vezes ao ano. Após os seis anos de idade, os atendimentos odontológicos das crianças passam a ser realizados na Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência.

A outra parte da estrutura é composta pelo Centro de Vacinação Infantil, destinado para a imunização de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. A equipe é composta por duas auxiliares de enfermagem, que irão realizar os atendimentos das 07h00 às 18h00 – de segunda a sexta-feira. A partir da segunda-feira, 04, a vacina BCG será feita exclusivamente no local. Os atendimentos serão feitos mediante agendamento. Telefone para contato: 3172-0214.

Estrutura- Sala de recepção, sala de espera, dois consultórios odontológicos, sala de vacinação, sala de palestras, copa/cozinha, dois banheiros para o público (feminino e masculino), sala de expurgo, sala de esterilização, almoxarifado/sala de arquivo e banheiro de funcionários.

Homenagem - O mesmo ato de inauguração oficializa também o nome do espaço, que passará a se chamar Clínica Odontológica do Bebê e Centro de Vacinação Infantil “Mariane Vitória Rodrigues”.

Trata-se de uma homenagem à criança de 11 anos, que faleceu no dia 14/08/2020 em decorrência da Covid-19. Mesmo com uma curta trajetória, a pequena Mariane deixou uma lição de vida para todos que a conheceram. Diagnosticada com hidrocefalia e holoprosencefalia desde o nascimento, ela também desenvolveu na infância síndrome de West - doença rara caracterizada por crises epiléticas frequentes.

Mesmo com todas as limitações motoras, visuais e psicológicas causadas pelas doenças, segundo os pais, Eliane de Fátima Cicutto e Silvio Aparecido Rodrigues, ela sempre esboçava um sorriso quando notava a proximidade de um deles. Era a prova de que ela sentia a presença daqueles que a amavam.