Arapongas inaugura Clínica do Bebê e Centro de Vacinação

Da Redação

Nesta segunda-feira, 04, a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a inauguração das novas instalações da Clínica Odontológica do Bebê e Centro de Vacinação Infantil Mariane Vitória Rodrigues, situada na Rua Perdizes, nº 1420 – centro. O ato contou com a presença do prefeito Sérgio Onofre, do vice-prefeito, Jair Milani, do secretário da Saúde, Moacir Paludetto Jr, além dos familiares da homenageada.

continua após publicidade .

O prédio, que passou por reforma e foi locado pelo município, está subdivido em dois ambientes. A Clínica Odontológica do Bebê, que prioriza o Programa de Atenção Odontológica Precoce, com atendimento às crianças de 0 a 6 anos completos, de segunda a sexta-feira, tem uma equipe composta por quatro dentistas que, além da atuação na prática, também orienta os pais sobre a saúde bucal dos bebês e crianças, com palestras sobre hábitos saudáveis, prevenção de cáries e higiene bucal. Os pequenos pacientes recebem acompanhamento quatro vezes ao ano. Após os seis anos de idade, os atendimentos odontológicos das crianças passam a ser realizados na Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência.

A outra parte da estrutura é composta pelo Centro de Vacinação Infantil, destinado para a imunização de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. A equipe é composta por duas auxiliares de enfermagem, que irão realizar os atendimentos das 07h00 às 18h00 – de segunda a sexta-feira. Agora, a vacina BCG será feita exclusivamente no local. Os atendimentos serão feitos mediante agendamento. O telefone para contato é 3172-0214.

continua após publicidade .

O secretário da Saúde, Moacir Paludetto Jr, falou da importância do novo espaço e de outros avanços na área da saúde. “É uma conquista que nós estávamos batalhando desde o primeiro mandato do Sérgio Onofre e Jair e que agora é uma realidade. Passamos a dar um melhor atendimento odontológico aos nossos bebês, aliando também à vacinação das crianças e adolescentes. Serão atendimentos ininterruptos na vacinação. Destacamos aqui a importância de cada profissional envolvido para que este sonho se tornasse realidade, em especial o nosso diretor da Odontologia, o dentista Zezinho”, disse. Paludetto Jr aproveitou para mencionar outra nova obra qie precisa ser conquistada na área da saúde: um ponto específico para a doação de sangue.

Sérgio Onofre destacou a alegria de, novamente, poder nomear um espaço público em homenagem às famílias araponguenses. “É uma homenagem para uma criança araponguense, filha de trabalhadores do nosso município. Assim que soubemos da história de vida da pequena Mariane, nós não tivemos dúvidas. Mesmo com a pandemia, nós tivemos que nos adaptar, mas não paramos de fazer o melhor por Arapongas. Vamos dar qualidade nos atendimentos aos nossos bebês. E não vamos parar por aí. Muitos municípios com o mesmo porte que o nosso não contam com a estrutura que temos hoje aqui”, disse.

Emocionados, os pais da pequena Mariane falaram sobre a homenagem. “Até os 11 anos, nossa filha viveu como um bebê, por conta das suas enfermidades. Agora, aqui será um espaço para levar saúde para bebês e crianças. O Sérgio, que já nos ajudou muito, agora eterniza o nome da nossa filha neste lugar e isso nos deixa muito gratos e emocionados”, disse a mãe, Eliane.

continua após publicidade .

Participaram também do evento secretários municipais, vereadores, Radamés Bonora, representando o deputado federal Pedro Lupion, Willian Madureira, representando a deputada federal Christiane Yared, além de representantes de clubes de serviços, Guarda Municipal e entidades.

SAIBA MAIS SOBRE A HOMENAGEADA

MARIANE VITÓRIA RODRIGUES

continua após publicidade .

- Nascida em 24/03/2009, filha de Eliane de Fátima Cicutto e Sílvio Aparecido Rodrigues, e irmã de Silvio Igor Rodrigues, a pequena Mariane passou por grandes desafios desde o começo de sua vida

- Ainda no ventre de sua mãe, foi diagnosticada com hidrocefalia – acúmulo de líquido nas cavidades internas do cérebro e holoprosencefalia - uma malformação cerebral complexa. Segundo a família, na época, os médicos acreditavam que Mariane nasceria sem vida. Contudo, a história seguiu de uma forma diferente

continua após publicidade .

- Com todas as dificuldades de saúde, entre tantas idas e vindas de hospitais, Mariane foi acompanhada por diversos especialistas, entre neurologistas, fisioterapeutas, endocrinologistas, entre outros

- Ainda durante sua infância, Mariane desenvolveu a chamada síndrome de West - doença rara caracterizada por crises epilépticas frequentes. Desde cedo, foi acompanhada também pela equipe da APAE Arapongas

- Sua família nunca cessou esforços para proporcioná-la uma boa qualidade de vida. Segundo a mãe, mesmo com todas as limitações motoras e psicológicas causadas pelas doenças, Mariane sempre esboçava um sorriso quando notava a presença de seus pais. Era a prova de que ela sentia a presença daqueles que a amavam!

- Faleceu no dia 14/08/2020, aos 11 anos de idade, em decorrência da Covid-19

- Mesmo com uma curta trajetória, a pequena Mariane deixou uma lição de vida jamais esquecida pela família: de nunca desistir e de demonstrar, mesmo com sua fragilidade, alegria.