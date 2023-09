Arapongas inaugura ciclorrota com presença de mais de 300 ciclistas

Participação no evento foi gratuita mediante a taxa solidária de 1 litro de leite

Um grande sucesso marcou a inauguração da “Ciclorrota Cidade dos Pássaros”, evento ligado ao Programa Pedala Paraná, no último domingo (24) em Arapongas. Com a presença de mais de 300 ciclistas de Arapongas e região, a programação teve início às 06h30, com o Terço da Misericórdia e café da manhã para os ciclistas e sorteio de brindes aos participantes. Após a largada, os ciclistas percorreram o trajeto de aproximadamente 28km entre áreas urbanas e rurais.

A participação foi gratuita - mediante taxa solidária de 1 litro de leite longa vida. Os itens arrecadados serão destinados para entidades filantrópicas da cidade. A grande mobilização esportiva foi uma realização da Prefeitura de Arapongas, através das Secretarias de Esporte, Saúde, Obras, Segurança e Trânsito, Cultura, Segurança Alimentar, Codar, Polícia Militar. “Superou nossas expectativas. Arapongas ganha destaque em mais uma modalidade esportiva. Temos certeza que foi o início de uma bela história para o esporte do município”, disse o secretário da pasta, Altair Sartori.

O evento teve também o apoio de diversos parceiros, como: Academia Fit 3, Japa Point Bikers, Planeta Saúde, Rouparia Rock, Nutricionista Rafael Pattero, Moinho de Trigo Arapongas, Delícias da Ivone, Natura, Office Bike, Hering, Popidi Popidi Pizzaria, Molicenter Supermercados, Pennacchi, GP Bike Story, Paróquia Senhor Bom Jesus e Faculdade Anhanguera.

Prestigiaram também o evento demais secretários municipais, vereadores da base aliada e a coordenadora do Programa Pedala Paraná, Cynthia Duarte.

