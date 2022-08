Arapongas: IFPR abre inscrições para curso técnico gratuito; confira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O técnico em Melhoria de Processos é um curso com possibilidades de bolsas estudantis

Nesta terça-feira (08), a Prefeitura Municipal de Arapongas informou que o Instituto Federal do Paraná (IFPR), campus avançado, está com inscrições abertas para o curso técnico em Melhoria de Processos, de forma totalmente gratuita.

continua após publicidade .

O curso é considerado inovador na área de Gestão, Negócios e Tecnologias, e torna o profissional apto para mapear e modelar processos organizacionais, analisar e entender problemas nas empresas, propor soluções inteligentes, tecnológicas e inovadoras, auxiliar na administração de negócios e empreendedorismos, atuar com startups, entre outros.

As aulas começam em março de 2023 e tem como público alvo estudantes que estejam no último ano do Ensino Médio, pessoas que já terminaram a Educação Básica e, ainda, interessados na formação Técnica Profissional.

continua após publicidade .

O técnico em Melhoria de Processos é um curso com possibilidades de bolsas estudantis, auxílios financeiros, programas institucionais de apoio, permanência e êxito.

Com duração de dois anos, as aulas acontecerão de forma presencial de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. Sem cobrança de mensalidades, as pré-inscrições já estão abertas para o processo seletivo da IFPR 2023. Para mais informações, acesse o link do formulário.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News