Arapongas homenageia oficial da PM com titulo honorário

Da Redação

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, participou de uma sessão solene realizada na quinta-feira (26) à noite, na Câmara Municipal de Arapongas. Durante o ato, foi feita a entrega do Título de Cidadão Honorário ao tenente-coronel, Humberto Cavalcante, pelos relevantes serviços prestados à segurança pública.

continua após publicidade .

A proposta foi apresentada pelo vereador Toxinha Xavier. Cavalcante tem uma carreira extensa na Polícia Militar, onde já ocupou o cargo de comandante da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (7ª CIPM), P6 do 2º Comando Regional de Polícia Militar de Londrina, e atualmente é o comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar (15º BPM).

“Por onde passou, o tenente-coronel Cavalcante mostrou seu empenho e dedicação. Esta é uma forma de homenageá-lo por tudo que fez e ainda tem feito para a segurança pública”, disse Onofre.

continua após publicidade .

Cavalcante se mostrou emocionado durante o ato. “ É muito importante tal reconhecimento. Estar na presença de importantes autoridades, companheiros de farda, e especialmente da minha família, é algo que marca a minha carreira. Muito obrigado pela homenagem”, falou.

O ato solene contou também com a presença do deputado estadual, Tiago Amaral. “Eu posso dizer que Arapongas sente orgulho do seu filho prodígio, Humberto Cavalcante. Sua luta em prol da segurança na região norte do Paraná é admirável”, salientou.

Participaram também o vice-prefeito, Jair Milani, policiais militares da 7ª CIA, policiais militares do 15º BPM, familiares do homenageado, prefeitos de cidades da região e público em geral.