Arapongas garante R$ 15 milhões através do BRDE e Governo do Estado

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, participou nesta segunda-feira (19) do lançamento de um pacote de investimentos de R$ 500 milhões para municípios com mais de 80 mil habitantes, para atender demandas de diversas áreas, feito pelo governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior. O ato aconteceu em Curitiba.

O recurso será viabilizado pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), que captou fundos nacionais e internacionais, em parceria com o programa Paraná Pró-Cidades, da Secretaria das Cidades (Secid). O valor será destinado para ações voltadas à energia renovável, água e saneamento, saúde, mobilidade urbana, infraestrutura social e urbana, agricultura sustentável, cidades sustentáveis, eficiência energética, educação, gestão de resíduos sólidos, inovação, turismo, patrimônio cultural, inclusão financeira e mercado de trabalho.

Além disso, também podem ser apoiados projetos de desenvolvimento urbano e rural, infraestrutura portuária, mitigação dos efeitos da mudança climática e estudos de viabilidade e projetos executivos. “A proposta do programa é estruturar cidades de médio e grande porte do Paraná, tanto no Interior quanto na Região Metropolitana de Curitiba. Estamos ofertando mais uma alternativa de financiamento a longo prazo, com recursos captados de fundos nacionais e internacionais, para melhorar e organizar nossas cidades”, afirmou Ratinho Junior.

PARA ARAPONGAS

Segundo Onofre, o município de Arapongas tem à disposição R$ 15 milhões. O valor deve ser investido nas áreas de Meio Ambiente e Infraestrutura. “Vamos investir na viabilização de uma usina fotovoltaica e em mais duas interligações de bairros. Os projetos já se encontram prontos. Agora, falta a aprovação dos mesmos por parte do programa. O recurso já foi liberado”, mencionou.

CIDADES

O programa atenderá também as cidades de Almirante Tamandaré, Apucarana, Araucária, Cambé, Campo Largo, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Londrina, Guarapuava, Maringá, Paranaguá, Paranavaí, Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Sarandi, Toledo, Umuarama, Francisco Beltrão e Pato Branco.

PARCERIA

O BRDE já trabalha com linhas de crédito voltadas a municípios, mas a parceria com o programa Paraná Pró-Cidades é inédita. O Estado e a instituição financeira atuam juntos em outras áreas. O banco assinou recentemente um protocolo de intenções com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Fundação Araucária para apoio a projetos de pesquisa tecnológica nos termos propostos pelo Fundo Verde e de Equidade do BRDE. A prospecção de investimentos soma cerca de R$ 1,5 bilhão em novos negócios esse ano no Paraná.

PRESENÇAS

Participaram do evento o vice-governador Darci Piana; os secretários estaduais do Planejamento, Guto Silva; da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros; da Saúde, Beto Preto; do Desenvolvimento Sustentável, Valdemar Bernardo Jorge; da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona; do Turismo, Marcio Nunes; e de Justiça e Cidadania, Santin Roveda; o diretor-presidente da Fomento Paraná, Heraldo Neves; a superintendente do Paranacidade, Camila Mileke Scucato; os deputados estaduais Hussein Bakri, Gugu Bueno, Márcia Huçulak, Anibelli Neto, Artagão Junior, Maria Victória, Goura, Mara Lima, Thiago Bührer e Alisson Wandcheer; e prefeitos das cidades que podem captar os recursos.

