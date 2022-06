Arapongas garante mais R$ 500 mil para a saúde

Da Redação

No último dia 10, Ducci esteve em Arapongas durante a entrega de um novo tomógrafo ao Hospital Norte Paranaense (Honpar)

O Sistema do Fundo Nacional de Saúde (FNS) foi aberto para que municípios fizessem a inserção das propostas de emendas parlamentares através da indicação de deputados federais. Conforme o secretário municipal de Saúde, Moacir Paludetto Jr, de Arapongas, o deputado federal Luciano Ducci (PSB) havia se comprometido em destinar recursos de custeio que auxiliariam na manutenção dos serviços de saúde na Atenção Básica da cidade.

continua após publicidade .

“O município já realizou os tramites necessários junto ao FNS para que o recurso possa ser recebido ainda este ano”, disse Paludetto Jr. Ele ainda acrescento que Arapongas apresenta uma das maiores coberturas na Atenção Básica; entre os municípios acima de 100 mil habitantes, e no primeiro trimestre de 2022 foi o município que mais ofertou consultas médicas por habitante entre estes municípios. “ Estes recursos com certeza garantirão a manutenção e qualidade dos serviços em nosso município”, concluiu.

No último dia 10, Ducci esteve em Arapongas durante a entrega de um novo tomógrafo ao Hospital Norte Paranaense (Honpar). O equipamento computadorizado, de 16 canais (potência), foi adquirido através de emendas do deputado, com investimento de mais de R$ 20 milhões.

continua após publicidade .

O equipamento de alta definição tem capacidade para realizar até 50 exames por dia e vai dobrar a capacidade do hospital, sendo que hoje são feitos 1.100 exames mensais. A alta precisão permite, além dos exames tradicionais de tomografia, a realização das angiotomografias, capazes de detectar entupimento de veias e artérias com exame não invasivo, além de um software específico para exames do intestino.