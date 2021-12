Da Redação

Arapongas garante emenda para compra de maquinários

O prefeito Sérgio Onofre recebeu na manhã desta segunda-feira (13), o assessor parlamentar da deputada federal, Christiane Yared, William Madureira, juntamente com o vereador Toninho da Ambulância.

continua após publicidade .

Na oportunidade foi feita a formalização de repasse de R$386.000,00 em emendas parlamentares para o município de Arapongas. A emenda é destinada à Secretaria Municipal de Obras para a compra de novos maquinários para obras de infraestrutura a serem utilizados no município.

Na ocasião, Sérgio ressaltou a importância de ter uma deputada federal que represente o município. “Arapongas não pode ficar sem representatividade direta no Governo Federal. Agora, temos alguns deputados que conhecem as demandas da cidade e, levamos nossa cidade ao Congresso. Agradecemos a Deputada Federal Christiane Yared que nos auxilia para participar das discussões de políticas públicas e de projetos que contribuem para a mudança do destino de nossa cidade”, afirma.