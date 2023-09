Arapongas ganha primeira fase do Residencial Bem Viver neste sábado

Um grande passo será dado na área de habitação com a entrega da primeira etapa do Residencial Bem Viver Arapongas, a ser realizada neste sábado (16). Nesta fase, 683 casas serão entregues às famílias. O projeto todo, porém, prevê a construção de até 1.479 moradias em Arapongas. O evento terá a presença do governador Ratinho Jr, do prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, deputados a várias outras lideranças. Ratinho Júnior deverá anunciar a segunda etapa já durante o evento, acompanhado também por representantes da Caixa Econômica, da Cohapar e da Construtora Pacaembu.

O empreendimento é resultado de um convênio entre a Construtora Pacaembu e o Governo do Paraná, por meio da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), pelo programa Casa Fácil, e uma parceria com a Prefeitura de Arapongas. Ao todo, já foram investidos R$ 89 milhões na construção das casas e, ao longo das obras, foram gerados mais de 2.000 postos de trabalho diretos e indiretos, impactando a economia local.

O prefeito Sérgio Onofre fala da expectativa da inauguração do Residencial Bem Viver Arapongas e a realização do sonho da casa própria para mais de 600 famílias nesta primeira fase. “É a realização do sonho de todas essas famílias e também a consolidação de um compromisso da nossa gestão. Temos acompanhado de perto os últimos detalhes para a inauguração. Algo possível pela soma de esforços do Governo do Paraná, Prefeitura e da Pacaembu”, disse Sérgio Onofre.

O ato deve marcar também a entrega da Estrada da Aliança, principal via de acesso ao Residencial Bem Viver Arapongas. Toda a pavimentação do trecho que liga o prolongamento da Rua Tangará até o Residencial, passando pela PR-444, num total de 2.050 metros de extensão, foi executada pela Prefeitura de Arapongas, num investimento de R$ 4.394.857,55, com recursos do Paraná Cidade. Ainda na última terça-feira (12) a Secretaria Municipal de Segurança (Sestran), por meio da Diretran, finalizou os últimos ajustes de sinalização de trânsito na via, com a instalação de três redutores de velocidade (lombadas) e seis demarcações de velocidade permitida (50 Km/h).

CASAS

As casas do Residencial Bem Viver Arapongas foram destinadas a pessoas com renda mensal familiar a partir de R$ 1.800,00, que puderam contar com subsídios dos programas habitacionais dos governos federal e estadual. A Caixa Econômica Federal foi a responsável pelo financiamento. Ocupando uma área total de 242.000 m², adquirida pela Construtora Pacaembu, o Residencial Bem Viver Arapongas conta com casas de 43,85 m², não geminadas, construídas em lotes a partir de 160 m², com possibilidade de ampliação. Elas são entregues com piso cerâmico em todos os ambientes, sala integrada, dois quartos, cozinha e banheiro com azulejos nas áreas molhadas, lavanderia coberta e vaga de garagem.

Seguindo o padrão da Pacaembu Construtora, o novo bairro será entregue com infraestrutura completa, com asfalto de qualidade, iluminação pública com lâmpadas de LED, sinalização viária, estação elevatória de esgoto, 2,6 Km de adutora para abastecimento de água potável, além de pavimentação de 2 Km do acesso à rodovia que leva ao empreendimento. Essas obras também são resultado da parceria entre a construtora e os governos estadual e municipal.

