Arapongas Futsal vai disputar semifinal do Campeonato Paranaense

De 21 a 23 de outubro, os araponguenses irão enfrentar Araucária, Foz Futsal e Umuarama Futsal

O destino é Araucária, é lá que os meninos do Arapongas Futsal irão em busca da vaga na Final do Campeonato Paranaense de Futsal Sub-18. De 21 a 23 de outubro, os araponguenses irão enfrentar Araucária, Foz Futsal e Umuarama Futsal.

Na fase anterior que credenciou Arapongas a chegar na semifinal, a equipe da Cidade dos Pássaros não sofreu derrota. Foram duas vitórias e um empate. Agora nessa fase, a equipe está confiante que irá fazer bons jogos, diante de grandes adversários que são reconhecidos nacionalmente.

“Sabemos que o desafio é enorme, quem sabe até o maior desde que assumi a equipe em 2018, mas nosso grupo de atletas é movido por desafios. Acredito no que foi plantado durante esse período e tenho certeza de que faremos bons jogos”, comentou o técnico Leonardo Henrique.

Nessa temporada o Arapongas Futsal vem fazendo história. Jogando com a garotada foram vice-campeões dos Jogos Abertos do Paraná. Recentemente estiveram na Fase Final do Jogos da Juventude do Paraná em Toledo, algo inédito para Arapongas e agora estão a três jogos de chegarem à final do Campeonato Paranaense, que é considerado um dos mais difíceis de todo o Brasil.

“Passa um filme pela cabeça, é muito difícil mesmo chegar aonde conseguimos em 2022. Somente quem é da área sabe o quanto o futsal paranaense é difícil. Acredito no grupo que montamos no decorrer da temporada. Toda trajetória feita até aqui sei que não foi por acaso e acredito que voltaremos com resultados satisfatórios de Araucária”, finalizou o técnico.

