Arapongas fortalece atendimento integral para a saúde dos idosos

Nesta quinta-feira (31), a Prefeitura Municipal de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e com apoio da equipe da Rede de Atenção Integral a Saúde do Idoso (RAISI) Cisvir, realiza atendimentos dos idosos no município de Arapongas.

A equipe da RAISI é composta por um médico geriatra, enfermeira, assistente social e farmacêutica. Os idosos são avaliados pela equipe multidisciplinar e são solicitados exames complementares, adequação de medicações e acompanhamento integral da saúde do idoso, em parceria com a equipe de Estratégia de Saúde da Família.

Após as avaliações são realizadas discussões de casos e elaboração de plano terapêutico para a melhor conduta. Os idosos encaminhados para avaliação da equipe da RAISI são aqueles estratificados como frágeis ou com risco de fragilidade, através do instrumento de Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional - IVCF20.

Até o momento, mais de 100 idosos já passaram por avaliação em diversas unidades de saúde do município, distribuídos na região de Aricanduva, Petrópolis, Panorama, Santo Antônio e Ulysses Guimarães. “É uma oportunidade de detectar a fragilidade dos idosos e prevenir riscos, oportunizando melhor qualidade de vida na terceira idade”, avalia o secretário municipal da Saúde, Moacir Paludetto Júnior.





